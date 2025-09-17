Zbogom generalu Anti Rosi: hrabrost, čast i Domovina bili su njegovo životno poslanje

U 74. godini života napustio nas je ratnik svjetskog iskustva, tvorac hrvatskih elitnih postrojbi i vječni simbol domoljublja

Nakon duge i teške bolesti, 16. rujna 2025. u 74. godini života u francuskom Port la Nouvelleu, zauvijek nas je napustio general zbora Ante Roso. Pogreb generala Ante Rose bit će u francuskom mjestu Port la Nouvelle, 23. rujna 2025.godine

Otišao je prvi hrvatski general zbora, ratnik i vojskovođa koji je vlastitim znanjem, hrabrošću i nesalomljivom voljom ostavio neizbrisiv trag u stvaranju i obrani Domovine.

General Roso bio je više od vojnika – bio je simbol odlučnosti, časti i domoljublja. Iz redova Legije stranaca donio je dragocjeno iskustvo koje je ugradio u temelje hrvatskih elitnih postrojbi. Njegovo ime ostat će trajno vezano uz najteže i najslavnije trenutke Domovinskog rata, ali i uz ljudsku veličinu kojom je nadahnjivao suborce i širio sigurnost među narodom kojem je služio.

Njegov odlazak nije samo gubitak za Hrvatsku vojsku i hrvatske branitelje, već i za sve one koji znaju cijeniti istinsku hrabrost i nesebičnu ljubav prema Domovini.

General Ante Zorislav Roso rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku (u Vladislavcima), a podrijetlom je iz Ljubuškog u Hercegovini. Za vrijeme SFRJ bio je politički emigrant, a od 1974. godine bio je pripadnik Legije stranaca, gdje je napredovao do čina narednika. U Hrvatsku se vratio uoči Domovinskog rata te je 1991. godine pristupio Hrvatskoj vojsci i aktivno se uključio u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije.

Sudjelovao je u ustrojavanju prvih specijalnih postrojbi HV-a i bio prvi zapovjednik Bojne Zrinski, prve specijalne postrojbe Ministarstva obrane RH, gdje je u obuci pripadnicima bojne prenosio iskustva stečena u Legiji stranaca. Sudjelovao je u više vojno-redarstvenih akcija i operacija na raznim bojištima, a bio je i jedan od zapovjednika u VRO Maslenica, poznatoj i pod nazivom Gusar.

Bio je i pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te načelnik Glavnog stožera HVO-a, potom i Združenog zapovjedništva HVO-a i Armije BiH. U Hrvatskoj vojsci umirovljen je 1997. godine u činu generala zbora, a 2005. sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog generalskog zbora.

Za osobite zasluge stečene u Domovinskom ratu predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je Redom hrvatskog trolista, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom bana Jelačića i Redom kneza Domagoja s ogrlicom, kao i Medaljom za iznimne pothvate, a nositelj je i odlikovanja Legije stranaca.