„Zavičajna riječ“ – literarni natječaj koji povezuje mlade Hrvate diljem svijeta

“Rodni kraju, u srcu te nosim” tema je literarnog natječaja u koji su od ove godine uključeni i učenici koji hrvatski jezik i kulturu uče u okviru Hrvatske nastave u inozemstvu, kroz hrvatske škole, kulturna društva, katoličke misije i druge obrazovne ili kulturne institucije.

U povodu Međunarodnog dana materinjeg jezika, koji se svake godine obilježava 21. veljače, Kulturno–povijesni centar Sisačko-moslavačke županije još 2023. godine pokrenuo je literarni projekt pod nazivom „Zavičajna riječ“. Riječ je o inicijativi koja potiče učenike na kreativno izražavanje kroz prozne i poetske radove posvećene rodnom kraju i osobnom identitetu, a ovogodišnja tema nosi snažnu i emotivnu poruku: „Rodni kraju, u srcu te nosim“.

Posebna vrijednost ovog projekta jest njegova otvorenost prema djeci i mladima koji žive izvan Republike Hrvatske. Osim učenika osnovnih škola u domovini, u sudjelovanje su od ove godine uključeni i učenici koji hrvatski jezik i kulturu uče u okviru Hrvatske nastave u inozemstvu, kroz hrvatske škole, kulturna društva, katoličke misije i druge obrazovne ili kulturne institucije. Na taj se način potiče povezanost mladih Hrvata diljem svijeta te se jača osjećaj zajedništva unatoč geografskim udaljenostima.

Međunarodni dan materinjeg jezika proglasio je UNESCO kako bi podsjetio na važnost očuvanja jezične raznolikosti i kulturne baštine. Jezici nisu samo sredstvo sporazumijevanja, nego temelj identiteta i pripadnosti. U mnogim europskim zemljama, poput Bugarska, Italija, Grčka, Finska, Norveška, Letonija pa i Hrvatska, pojedini dijalekti i narječja suočeni su s postupnim nestajanjem. Upravo zato ovakvi projekti imaju dodatnu vrijednost – potiču mlade da njeguju zavičajni govor, ali i standardni hrvatski jezik, bez obzira na to gdje žive.

Za učenike izvan Hrvatske sudjelovanje u ovakvim inicijativama ima i dodatnu dimenziju. Pisanje o rodnom kraju – bilo da je to mjesto osobnog rođenja, obiteljskog podrijetla ili simbolična domovina – prilika je za promišljanje o vlastitim korijenima, jeziku koji se govori u obitelji i tradiciji koja se prenosi kroz generacije. Time se jača svijest o kulturnoj pripadnosti i gradi most između života u novoj sredini i naslijeđa koje dolazi iz Hrvatske.

Projekt „Zavičajna riječ“ ne promatra jezik samo kao školski predmet, nego kao živo naslijeđe i prostor kreativnosti. Kroz literarno stvaralaštvo učenici razvijaju maštu, izražajnost i samopouzdanje, a istodobno doprinose očuvanju bogate jezične raznolikosti hrvatskog prostora i hrvatskih zajednica u svijetu.

U vremenu kada globalizacija sve snažnije utječe na svakodnevnu komunikaciju, ovakve inicijative podsjećaju koliko je važno sačuvati vlastiti glas, vlastiti govor i vlastitu priču. Upravo kroz riječi mladi mogu pokazati da je zavičaj više od mjesta – on je osjećaj koji se nosi u srcu, bez obzira na udaljenost.

Detalje i rokove natječaja možete naći na mrežnim stranicama Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije: https://kpc-smz.hr/2026/02/21/kpc-smz-raspisao-natjecaj-zavicajna-rijec-za-ucenike-osnovnih-skola/