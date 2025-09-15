Započeo trideset i prvi ciklus HiT-1

Hrvatski internetski tečaj HiT-1 prvi je sveučilišni online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika u Hrvatskoj, pokrenut inicijativom HMI-ja slijedom dugogodišnje suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu i računalnom podrškom Sveučilišnog računskog centra Srce

Danas, 15. rujna 2025., započeo je jesenski ciklus Hrvatskog internetskog tečaja HiT-1 koji zajednički provode Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar Srce. Pohađat će ga ukupno 23 polaznika iz 16 zemalja (iz Argentine, Australije, Belgije, Bolivije, Čilea, Finske, Francuske, Kanade, Litve, Nizozemske, Norveške, Poljske, SAD-a, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Venezuele), među kojima je i 6 stipendista Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj traje do 7. prosinca 2025.

Hrvatski internetski tečaj HiT-1 prvi je sveučilišni online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika u Hrvatskoj. Pokrenut je inicijativom HMI-ja slijedom dugogodišnje suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu, a računalnu podršku daje Sveučilišni računski centar Srce.

Dr. sc. Marija Bošnjak, jedna od autorica tečaja i glavna e-lektorica

HiT-1 se sastoji od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana u čemu im pomažu iskusni lektori te stručnjaci za hrvatski kao ini jezik, među kojima su i, osim jedne od autorica tečaja te glavne e-lektorice zaposlene na Sveučilištu u Zagrebu Marije Bošnjak, i Maša Musulin i Martina Pliestić.

„Već je petnaesta godina u tijeku, a još su mi živa sjećanja na prvi semestar HiT-a kad smo kolegice Lidija Cvikić, Zrinka Kolaković i ja, koje smo i autorice tečaja, s nestrpljenjem iščekivale susret s prvim polaznicima na nastavi uživo. I čini mi se da s gotovo istim osjećajem iščekujem i susret s 23 nova polaznika, sada u društvu Maše Musulin i Martine Pliestić koje će mi pomagati u održavanju nastave.

Raduje me i činjenica da u ovome semestru imamo polaznike iz Finske i Litve, dviju zemalja koje do sada nismo imali na HiT-u, a osim toga, ove godine imamo i najstarijega polaznika koji će zajedno s nama proslaviti svoj 80. rođendan. Mislim da ova činjenica govori u prilog važnosti cjeloživotnoga obrazovanja kojega stalno spominjemo. S obzirom da najmlađi polaznik ima 17 godina, bit će to zanimljivo i šaroliko društvo. Veselimo se tjednom putovanju u 16 zemalja diljem svijeta tijekom kojega ćemo našim polaznicima pomoći u ovladavanju našim prelijepim jezikom i svime onime što ide s njime u paketu. Sretno i njima i nama!“, rekla nam je uoči početka tečaja Marija Bošnjak.

Nastava na ovom tečaju je interaktivna, a pristup učenju jezika individualiziran što znači da se sadržaj nastave uživo prilagođava potrebama i mogućnostima svakoga pojedinca ponaosob. Tečaj se provodi putem sustava za e-učenje MoD, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom pomoću sustava za videosastanke kada polaznici imaju priliku razgovarati s e-lektorima, izvornim govornicima hrvatskoga.

Jesenski ciklus pohađat će 23 polaznika iz 16 zemalja

Od proljetnoga probnoga tečaja 2011. do sredine 2025. održano je trideset semestara nastave, a tečaj su pohađala 404 polaznika iz 58 zemalja.

Organizatori najavljuju i termine za 2026.: proljetni semestar 2. ožujka – 24. svibnja 2026. (prijave do 20. veljače 2025.) i jesenski semestar 14. rujna – 6. prosinca 2026. (prijave do 4. rujna 2026.).