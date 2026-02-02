Započele Tripundanske svečanosti Bokeljskom večeri u Rijeci

„Dobra večer Bokezice i Bokelji,

Dragi gosti, domaći i strani,

Dobro došli na bokeško veče.

Okupio nas je naš stari bokeljski kraj,

prijateljska ljubav i obitelj bokeška,

održala nas je Mornarica drevna.

Svetom Tripunu ćemo se utjecati, njemu Lode i Kolo podariti,

a večeras ruku pod ruku idemo na bal,

zasjat će opet svi palaci i oriđinali stari na ovu feštu za nas kotorane i bokelje…“

Ovim riječima mladi Bokelji Borna, Gabrijela, Sara i Angelina otvorili su još jednu Bokešku večer, tradicionalno okupljanje Bokelja u Rijeci u organizaciji Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 Rijeka od 50-tih godina prošlog stoljeća koje se prekinulo za vrijeme Domovinskog rata te ponovno, ali uz misu obnovilo 2013.

Nakon uvoda uslijedila je Pjesan, čije je stihove napisao Božo Kamenarović na Kolo sv. Tripuna.

Poslije njega odred Mornarice iz Rijeke je na podlogu violine u izvedbi Gabrijele Brguljan prezentirao neke figure Kola sv. Tripuna, sve u cilju očuvanja tradicije bokeljskih Hrvata u Hrvatskoj, dio UNESCO-ove nematerijalne baštine čovječanstva vezano za Proslavu sv. Tripuna, dakle dio je misnog slavlja, kako su nam mladi Bokelji objasnili.

Večeri su nazočili predsjednik Bokeljske mornarice iz Pule g. Pasković, predstavnik Zajednice bokeljskih Hrvata g. Banelij te voditeljica riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika kao suorganizator večeri.

Tijekom večeri nazočnima su se obratili Mladen Schubert, predsjednik HBBM 809 Rijeka koji se osvrnuo na aktivnosti bratovštine u prošloj godini i voditeljica riječke podružnice HMI Renata Garbajs te čestitala bratovštini na trudu i radu u održavanju svog hrvatskog identiteta.

Večer je bokeljskim i hrvatskim skladbama popratio Trio Andreas, a u pauzama uslijedile su tombola i tradicionalna igra bokeških riječi i pojmova.

Tripundanske svečanosti u Rijeci nastavljaju se 3. veljače u Veloj crkvi Assunta u 17:30 izvedbom Kola sv. Tripuna te svetom misom u 18 sati koju predvodi mons. Ilija Janjić, kotorski biskup u miru, a prethodno će lode sv. Tripunu uputiti mali admiral Emanuel Prohaska. Na kraju slijedi blagoslov grla nakon sv. mise.

Dana 10. veljače 2026. u Palači Šećerane – Muzej grada Rijeke u 18 sati bit će otvorena Izložba odora i oružja Bokeljske mornarice. Izložba će ostati otvorena do 1. ožujka 2026.

PJESAN



Dan odvjetnika kotorskog

Braćo, veselo slavimo,

Društva staroga pomorskog

Slavno načelo slijed

Igru začnimo stogodnu,

Pjesmu pjevajmo narodnu:



Mornarica davna

Nek se dično ponovi,

I svečanost slavna

U radosni dan ovi.

Dakle, braćo, složno

U ljubav se združimo,

Svi skupa pobožno

svete moći slavimo.



Uljezimo svi u kolo

Rukama ruke pružimo

Pokažimo svim okolo

Da slogu bratsku vriježimo:

Potvrdimo uz prigodu

I mi кo naši djedovi,

Da u rodu ne zaludu

Jedne smo majke sin.



Po narodnome od’jelu

I po sjajnome oružju

Ali najveće po djelu

Izgled budimo okružju

Vazda združeni u slogu

Hvale pjevajmo svi Bogu:



Jošter, braćo složno

Mučeniku Tripunu

Pjevajmo pobožno

Pjesmu hvala potpunu:

A na mnogo ljeta

Mornarica živjela,

Nje zadaća sveta

Blagim plodom uspjela!



Svi zajedno – svi u kolo

Rukama ruke stisnimo

Potvrdimo svim okolo

Da slogu bratsku ljubimo;

Nasljedujmo to načelo

što daše nama djedovi,

A Bog će dat – da veselo

Sl’jedit nas budu sinovi.