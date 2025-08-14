Zadar u ritmu folklora: Završna priredba Ljetne škole oduševila publiku

Više od 100 polaznika s četiri kontinenta deset je dana učilo i izvodilo pjesme, plesove i nošnje Alpske zone, a spektakularan završetak ispunio je dvorište HI Hostela glazbom i plesom

U Zadru je Završnom priredbom svih polaznika završila i ovogodišnja Ljetna škola hrvatskoga folklora. Više od 100 polaznika sa četiri različita kontinenta i svih krajeva svijeta u Zadru je 10 dana učilo o pjesmama, plesovima i nošnjama Alpske zone.

Završna priredba od čak sat vremena programa ispunjenog pjesmom, plesom i svirkom oduševila je prepuno dvorište HI Hostela i sve prisutne.

Goste je pozdravio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, mr.sc. Zdeslav Milas, koji je naglasio važnost ovog programa, a uvažene gošće bile su i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, te voditeljice odsjeka u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, Marina Viduka i Lena Grbić.

– Ravnatelj Milas na Završnoj priredbom svih polaznika Ljetne škole hrvatskoga folklora

Na programu, koji su polaznici uvježbavali u svoje slobodno vrijeme između predavanja, čule su se pjesme i plesovi Podravine, Međimurja, Zagrebačkog prigorja, Gradišća i Jaskanskog polja.



