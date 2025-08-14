Zadar u ritmu folklora: Završna priredba Ljetne škole oduševila publiku

Novosti
1 min čitanja

Više od 100 polaznika s četiri kontinenta deset je dana učilo i izvodilo pjesme, plesove i nošnje Alpske zone, a spektakularan završetak ispunio je dvorište HI Hostela glazbom i plesom

U Zadru je Završnom priredbom svih polaznika završila i ovogodišnja Ljetna škola hrvatskoga folklora. Više od 100 polaznika sa četiri različita kontinenta i svih krajeva svijeta u Zadru je 10 dana učilo o pjesmama, plesovima i nošnjama Alpske zone.

Završna priredba od čak sat vremena programa ispunjenog pjesmom, plesom i svirkom oduševila je prepuno dvorište HI Hostela i sve prisutne.

Goste je pozdravio ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, mr.sc. Zdeslav Milas, koji je naglasio važnost ovog programa, a uvažene gošće bile su i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, te voditeljice odsjeka u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, Marina Viduka i Lena Grbić.

Ravnatelj Milas na Završnoj priredbom svih polaznika Ljetne škole hrvatskoga folklora

Na programu, koji su polaznici uvježbavali u svoje slobodno vrijeme između predavanja, čule su se pjesme i plesovi Podravine, Međimurja, Zagrebačkog prigorja, Gradišća i Jaskanskog polja.

 Tekst: Lucija Starčević  /  Foto: HMI
Podijeli ovaj članak

Vezani sadržaj

Novosti

Gradišćanski adventski koncert u Sambotelu

adminhmi
adminhmi
Novosti

Blizu je vrime Ane Šoretić

adminhmi
adminhmi
Novosti

Trideset četvrta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice

adminhmi
adminhmi
Novosti

Misnim slavljem završena proslava 450. obljetnice župe

adminhmi
adminhmi
Skip to content