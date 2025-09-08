Uz hodočasnike iz cijele Mađarske, hodočašću u Koljnofu pridružio se i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas

U Koljnofu (Kópháza) u Hodočasnoj crkvi Blažene Djevice Marije održano je XVIII. Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u organizaciji Hrvatske državne samouprave na kojem se okupilo 300 hodočasnika. Program je započeo molitvom krunice, nakon čega je uslijedila svečana sveta misa koju je predvodio vlč. Ivan Karall iz Austrije. Pjevana sveta misa izvodila se na prelijepom gradišćansko-hrvatskom jeziku, jeziku naših starih, naših predaka, uz pratnju folklorne grupe Koljnof s mnoštvom djece, koja je tamburicom podigla ovu svečanost na snažnu duhovnu i emocionalnu razinu.

Hodočašću su se pridružili vjernici Hrvati iz svih krajeva Mađarske, a događaju su nazočili i čelnici hrvatske zajednice u Mađarskoj te visoki gosti iz Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas sa suradnicama i predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Ravnatelj Zdeslav Milas u svom prvom službenom posjetu Hrvatima u Mađarskoj istaknuo je važnost dobre suradnje kroz programe HMI te stvaranje jačih veza s manjinskim zajednicama.

Nakon mise upriličen je zajednički ručak i druženje sudionika.