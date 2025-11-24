Večer posvećena moliškohrvatskoj književnosti

Kulturna udruga “Naš život” okupila je brojne ljubitelje pisane riječi na predstavljanju triju novih knjiga Nicola Gliosca, autora koji senzibilno i autentično pripovijeda o ljudskim iskustvima i kulturnoj baštini moliških Hrvata.



Kulturna udruga “Naš život”, pod pokroviteljstvom Općine Kruča, uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te uz organizacijsku podršku Hrvatskog jezičnog ureda Kruča, priredila je predstavljanje najnovijih djela moliškohrvatskog pisca Nicola Gliosca.

Ovaj suvremeni autor posljednjih se godina istaknuo svojom iznimnom narativnom vještinom, tematskom osjetljivošću i dubinom sadržaja, čime je postao jedno od najprepoznatljivijih imena unutar zajednice moliških Hrvata.

Predstavljanje je održano 23. studenog 2025. u Kruču, u prekrasnom ambijentu Književnog doma (Caffè Letterario), gdje su se okupili ljubitelji pisane riječi, pripadnici zajednice i poštovatelji Glioscina rada. Susret je pružio jedinstvenu priliku za upoznavanje autora i otkrivanje njegova stvaralačkog puta izbliza.

Tijekom predstavljanja, Nicola Gliosca je publici približio tri nova djela: “Sa naša jena fat” (Pronašao sam priču) – roman

– roman “Fata nove aš stare” ( Nove i stare priče) – zbirka kratkih priča

– zbirka kratkih priča “Kundrade govore” (Krajevi govore) – zbirka pjesama

Tri žanrovski različita rada povezuje zajednička nit: autorova želja da s autentičnošću i osjetljivošću istraži ljudsko iskustvo, koristeći pri tome svoj materinji jezik – Na našu, kao temelj identiteta i kulturne baštine.

Nakon predstavljanja uslijedio je trenutak otvoren za pitanja publike te potpisivanje knjiga, što je dodatno obogatilo ovaj kulturni susret i ostavilo snažan dojam na sve prisutne.