Ususret promociji monografije „Bolnica s pečatom“

Matica hrvatska i njezini ogranci u Vitezu i Splitu pozivaju vas na predstavljanje monografije „Bolnica s pečatom“ autora Velimira Bugarina. Predstavljanje će biti održano u petak, 26. rujna 2025. u 18 sati u dvorani Jure Petričevića (Strossmayerov trg 4, Zagreb).

Monografiju će predstaviti autor Velimir Bugarin i urednik fra Zoran Livančić, dok će u glazbenom dijelu nastupiti BBrothers.

Nastanak Franjevačke bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj, koja je svoja vrata otvorila krajem 1992. godine, treba promatrati u kontekstu ratnih događanja i političkih previranja u Bosni i Hercegovini nakon raspada bivše Jugoslavije početkom devedesetih godina.

Nakon ratnih događanja u Sloveniji i Hrvatskoj, a potom i prvih žrtava u Bosni i Hercegovini, vjerojatnost da će se ratna zbivanja proširiti na prostor središnje Bosne bila su sve izglednija. U Novoj Biloj, do Domovinskog rata široj javnosti gotovo nepoznatom naselju, privremeno utočište pronašle su stotine prognanika iz Jajca, Donjeg Vakufa, a zatim i iz dijelova Općine Travnik, Zenice i drugih krajeva. Ova monografija nije samo priča o nastanku Franjevačke bolnice, već i o ljudima koji su svojim predanim radom, neustrašivošću i nesebičnom žrtvom ostavili dubok i neizbrisiv trag u njenoj povijesti, ali i obrani cjelokupne Lašvanske doline.