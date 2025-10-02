Ususret 7. Svjetskom festivalu hrvatske književnosti

Hrvatska matica iseljenika podržala program Sedmog svjetskog festivala hrvatske književnosti koji je posvećen piscima iz Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas primio je 2. listopada predsjednika Hrvatske kulturne zaklade književnika Stjepana Šešelja, koji ga je obavijestio programskoj koncepciji Sedmog svjetskog festivala hrvatske književnosti.

Festival organizira Hrvatska kulturna zaklada iz Zagreba uz potporu Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske te Hrvatske matice iseljenika, kao i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Matičin ravnatelj mr. sc. Zdeslav Milas čestitao je književniku Šešelju na hvalevrijednom kulturnom angažmanu oko ovog Festivala, te dodao kako će se Hrvatska matica iseljenika snažnije uključiti u prezentaciju književnog stvaralaštva pisaca izvan matične zemlje i to u rasponu od pučke književnosti do prezentacije stvaralaštva pisaca koji postižu visoke estetske domete u svojim književnim djelima.

Ovogodišnji trodnevni festivalski program odvijat će se od 15. do 17. studenoga 2025. Festival je posvećen Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – pa se odvija svake godine uoči 18. studenog.

U organizacijskom i uredničkom povjerenstvu SFHK su akademik Ivan Aralica, dr. sc. Željka Lovrenčić, dr. sc. Tuga Tarle, Đuro Vidmarović, Božidar Petrač i Stjepan Šešelj.

Nakon obrade hrvatske književnosti hispanističkog, anglofonog i germanofonog područja – ovogodišnji 7. Svjetski festival hrvatske književnosti bit će posvećen hrvatskim književnicima koji su stvarali, odnosno koji recentno objavljuju na hrvatskomu jeziku u Bosni i Hercegovini.

Naravno, bit će kao i do sada pozvani i hrvatski književnici iz ostalih država u kojima se stvara hrvatska književnost (Molise, Italija; Gradišće, Austrija/Madžarska/Slovačka; Boka kotorska i Svebarje, Crna Gora…). Posebna pozornost poklonit će se položaju hrvatskih književnika u državama u kojima žive, a propitivat će se u radnom dijelu Festivala i odnos Hrvatske prema njima, te izgledi tih kulturnih odnosa ubuduće glede prijevoda i dostupnosti njihovih djela zainteresiranoj čitateljskoj javnosti u Lijepoj Našoj.

SFHK počinje u subotu 15. studenoga 2025. u 11 sati u Matici hrvatskoj, a nastavlja se u nedjelju 16. studenoga 2025. u Pansionu Stara škola u Svetom Križu Začretje, dok će završni dio Festivala biti održan u ponedjeljak 17. studenoga 2025. u Hrvatskoj matici iseljenika.