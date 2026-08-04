U Zadru započela Ljetna škola hrvatskoga folklora

U utorak, 4.kolovoza, započelo je novo izdanje Ljetne škole hrvatskoga folklora, najdugovječnijeg i jednog od najuglednijih stručnih programa edukacije voditelja folklornih skupina, glazbenika i zaljubljenika u hrvatsku tradicijsku kulturu

Program u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održava se do 13. kolovoza u HI Hostelu Zadar, a okuplja sudionike iz Hrvatske, hrvatskog iseljeništva, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Polaznici su već prvi dan započeli s predavanjima i probama.

Ovogodišnja Ljetna škola posvećena je folklornoj baštini jadranskoga područja. Polaznici će u desetak dana upoznati plesove, narodne nošnje, pjesme i tradicijska glazbala šibenskoga uzmorja i otoka, Dubrovačkog primorja i Rijeke dubrovačke, doline Neretve i južne Hercegovine, poluotoka Pelješca te otoka Mljeta i Lastova.

Program obuhvaća i folklornu baštinu otoka Cresa, Raba i Paga, Konavala i Župe dubrovačke, Hrvata Boke kotorske, Makarskoga primorja te otoka Brača i Hvara, Dubrovnika, otoka Korčule, Trogira, Kaštela i Čiova, Splita i otoka Šolte, Silbe te otoka Krka.

Stručni program vodi Andrija Ivančan, programski voditelj Ljetne škole i umjetnički voditelj Folklornog ansambla Linđo iz Dubrovnika. Odjel tambura vodi Tibor Bün, jedan od najistaknutijih hrvatskih stručnjaka za tamburašku glazbu, dok je voditelj Odjela tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić, glazbeni pedagog i poznati majstor izrade tradicijskih glazbala. Kao gost predavač u programu sudjeluje i maestro Siniša Leopold, jedan od najuglednijih hrvatskih skladatelja, aranžera i poznavatelja tradicijske glazbe.

U nastavi sudjeluju brojni priznati folkloristi, etnokoreolozi i istraživači hrvatske tradicijske kulture: Nenad Milin, Vidoslav Bagur, Damir Kremenić, Goran Oreb, Tonči Tadin, Marica Tadin, Katarina Horvatović i Kristina Benko Markovica, uz potporu asistenata Filipa Martinića, Martina Durbeka i Martina Ivančana.

Škola hrvatskoga folklora temelji se na znanstveno-stručnom programu koji je 1963. godine osmislio ugledni hrvatski etnolog i etnokoreolog dr. sc. Ivan Ivančan. Tijekom više od šest desetljeća program se kontinuirano razvijao, prateći nova znanstvena istraživanja i potrebe folklorne prakse, a pritom je zadržao svoju temeljnu misiju – očuvanje izvornosti hrvatske tradicijske kulture i prijenos znanja novim generacijama voditelja folklornih skupina.

Program danas objedinjuje suvremene metode plesne i glazbene edukacije s bogatom hrvatskom folklornom baštinom, pružajući polaznicima cjelovitu stručnu izobrazbu iz područja tradicijskog plesa, glazbe, pjevanja i narodnih nošnji.

Kroz Školu hrvatskoga folklora Hrvatska matica iseljenika ostvaruje jednu od svojih temeljnih zadaća – očuvanje, promicanje i prenošenje hrvatske tradicijske kulture među Hrvatima izvan Republike Hrvatske, pripadnicima hrvatske nacionalne manjine te Hrvatima u Bosni i Hercegovini, istodobno jačajući kulturne veze između domovinske i iseljene Hrvatske.

Glavni cilj stručnog programa jest očuvanje izvornosti i autentičnosti hrvatskoga folklora – tradicijskog plesa, pjesme, glazbe i narodnih nošnji – kao jednog od najprepoznatljivijih izraza hrvatskoga kulturnog identiteta. Istodobno, Škola potiče suvremene autorske interpretacije utemeljene na etnološkim i folklorističkim istraživanjima, pridonoseći daljnjem razvoju hrvatske folklorne scene.

Ljetna škola hrvatskoga folklora traje do 13. kolovoza 2026. godine, kada će polaznici stečena znanja i vještine predstaviti na završnoj večeri programa.