Matica 7-8 /2026.

Sadržajno bogati dvobroj otvaramo reportažom s radnog posjeta ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa hrvatskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Putovanje je bilo usmjereno na susrete s predstavnicima hrvatskih župa, kulturnih ustanova, udruga i Hrvatske bratske zajednice u Chicagu, Milwaukeeju, Pittsburghu i Clevelandu. Ravnatelj je sudjelovao i na 58. Omladinskom tamburaškom festivalu, koji organizira Hrvatska bratska zajednica Amerike, čime je još jednom potvrđena snažna višedesetljetna povezanost dviju institucija.

Nova Matica donosi i razgovor s predsjednicom Hrvatskoga nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasnom Vojnić u kojem govori o razvojnim mogućnostima Hrvata u Srbiji, političkoj zastupljenosti i važnosti potpore hrvatske Vlade. Akademkinja Iva Tolić govori u intervjuu za Maticu o svojim vrhunskim znanstvenim dosezima, istraživanju stanične diobe i odluci da se nakon rada u vodećim svjetskim centrima vrati u Hrvatsku gdje je izgradila laboratorij međunarodnoga ugleda.

Donosimo i priču s 13. Revije tradicijske odjeće i izbora najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Krunu je osvojila Vesna Barišić iz Argentine, a manifestacija je još jednom pokazala kako se hrvatska tradicija prenosi naraštajima.

Iz Stoca izvještavamo o programu „Kulturno-vjerska baština Hrvata BiH – Vratimo nadu zavičaju“. Folklor, književnost, duhovnost i suradnja lokalne zajednice s Hrvatskom maticom iseljenika obilježili su ovogodišnje izdanje.

Predstavljamo međunarodnu izložbu „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“, na kojoj je izloženo 245 radova djece i mladih hrvatskih korijena iz cijeloga svijeta. Njihovi radovi pokazuju kako umjetnost i obrazovanje čuvaju hrvatsku baštinu i identitet.

A u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti prisjećamo se kako je časopis Matica 1995. pratio operacije „Bljesak“ i „Oluja“. Poseban prilog donosi pogled na tadašnje naslovnice, reportaže i potporu Hrvata iz cijeloga svijeta hrvatskim braniteljima i domovini.

Uživajte u čitanju i ako u ove ljetne dane dolazite u Zagreb slobodno nas posjetite u redakciji Matice!