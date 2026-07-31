U Ljubuškom održan Prvi susret Mreže Hrvata iz BiH

Susret je stvorio kvalitetnu platformu za povezivanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine i iseljeništva te razvoj novih partnerstava, ulaganja i zajedničkih projekata.

Pod geslom „Snaga povezivanja“ u Ljubuškom je 30. srpnja 2026. održan Prvi susret Mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine, koji je okupio predstavnike gospodarstva, institucija, hrvatske povratnike i iseljenike s ciljem jačanja suradnje, razmjene iskustava te poticanja ulaganja i povratka Hrvata u domovinu.

Susretu su nazočili predsjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije Predrag Čović, gradonačelnik Grada Ljubuškog Vedran Markotić, predsjednik Gradskog vijeća Ljubuškog Tihomir Kvesić, državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barać, Žana Ćorić, izaslanica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonka Milasa, te Snježana Radoš, izaslanica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika sa suradnicom Danijelom Primorac.

Kroz razmjenu iskustava i primjere dobre prakse istaknuta je važnost povezivanja domovine i iseljeništva, kvalitetnog obrazovanja kao temelja razvoja te stvaranja uvjeta koji će potaknuti povratak ljudi spremnih svoje znanje, iskustvo i međunarodne kontakte usmjeriti u razvoj i budućnost svoga zavičaja.

Središnji dio programa činila su dva panela, koja je moderirao Petar Bilobrk. Na panelu „Gospodarski razvoj – Snaga povezivanja Hrvata iz BiH“ svoja su iskustva o poduzetništvu, ulaganjima i povezivanju iseljeništva s domovinom podijelili Snježana Köpruner, generalna direktorica i vlasnica tvrtke GS-TMT Travnik, Petar Puljić, vlasnik australske tvrtke Living Gems i filantrop, Dominik Turudić, poduzetnik i vlasnik tvrtki HercKom d.o.o. Međugorje i T&T Projekt GmbH u Njemačkoj, te Ante Stipić, predsjednik Udruge povratnika i vlasnik PROTV-a.

Panel „Gospodarski razvoj – Snaga povezivanja Hrvata iz BiH“ Panel „Od transnacionalne suradnje do lokalnog razvoja: prilike, izazovi i budući smjerovi“

Na drugom panelu, „Od transnacionalne suradnje do lokalnog razvoja: prilike, izazovi i budući smjerovi“, sudjelovali su Gabrijel Lukić, predsjednik Udruge Mladi za domovinu, Bruno Penava, predsjednik Udruge Epsilon i vlasnik poslovnog centra WEST u Posušju te Robert Tokić, član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Uz panel-rasprave predstavljeni su razvojni potencijali gradova i općina uključenih u projekt, pokrenut mentorski program za povezivanje mladih s uspješnim Hrvatima iz iseljeništva te održani Sinergijski krugovi, interaktivne radionice namijenjene razmjeni iskustava, uspostavljanju novih kontakata i stvaranju konkretnih temelja za buduću suradnju.

Program susreta upotpunjen je posjetom Pršutani Herceg i izletom na vodopad Kravica, čime su sudionici imali priliku upoznati i dio gospodarske, gastronomske i prirodne baštine ljubuškoga kraja.

Susret je organizirala Udruga povratnika iz Tomislavgrada uz pokroviteljstvo Vlade Zapadnohercegovačke županije, dok je Hrvatska matica iseljenika bila jedan od suorganizatora, zajedno s Institutom za istraživanje migracija (IMIN), gradovima i općinama iz Hercegovine te partnerskim udrugama.

Prvi susret Mreže Hrvata iz BiH potvrdio je kako zajedništvo, razmjena znanja i iskustava te snažnije povezivanje domovine i iseljeništva predstavljaju važan temelj za gospodarski, društveni i demografski razvoj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.