U Frankfurtu održan radni sastanak o demografskim mjerama i povezivanju s iseljeništvom

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Frankfurtu prigodom održavanja manifestacije „Večernjakova domovnica“ održan je 14. ožujka 2026. radni sastanak na temu povratka Hrvata u Domovinu i jačanje veza s iseljeništvom. Na radnom sastanku uz ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana sudjelovali su potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas, veleposlanici Republike Hrvatske u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, njihove ekselencije Gordan Bakota, Andrea Bekić i Danijel Glunčić te svi generalni konzuli RH u Njemačkoj.

Razgovaralo se o konkretnim mjerama za olakšavanje povratka, jačanju suradnje s hrvatskim zajednicama u svijetu te boljem povezivanju iseljeništva s gospodarskim i demografskim razvojem Hrvatske.

Drugog dana, u nedjelju, visoka delegacija iz Hrvatske nazočila je svetoj misi u Katedrali svetog Bartolomeja u Frankfurtu, nakon koje je uslijedilo ugodno druženje i razgovor s hrvatskom zajednicom u ovom, petom po veličini gradu u Njemačkoj.