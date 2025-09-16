Četvrti po redu susret folkloraša u Švicarskoj čiji su začetnici Ivan Tominac iz HKUD-a ”Fala” iz Schaffhausena i Hrvatska matica iseljenika, održan u Solothurnu. Važnost ove smotre je u stručnoj komisiji koja svake godine daje konstruktivne savjete skupina kako bi poboljšale svoj rad.

U punoj dvorani u Solothurnu, u organizaciji HKUD-a ”Zlatni vez”, 13. rujna 2025. održan je četvrti po redu Susret hrvatskih folklornih skupina u Švicarskoj. Ova smotra, čiji su začetnici Ivan Tominac iz HKUD-a ”Fala” iz Schaffhausena i Hrvatska matica iseljenika, okupila je šest folklornih skupina iz Švicarske: HKUD Kolovrat iz Luzerna, HKUD ”Fala” iz Schaffhausena, HKUD Posavina iz St. Gallena, KUD ”Silvije Strahimir Kranjčević” iz Zuricha, HKUD Croatia iz Basela, te domaćine HKUD ”Zlatni vez” iz Solothurna.

Program je tradicionalno vodio veliki prijatelj hrvatskih folkloraša u iseljeništvu, Frano Ridjan.

Važnost ove smotre je u stručnoj komisiji koja svake godine daje konstruktivne savjete skupina kako bi poboljšale svoj rad, a ove godine su komisiju činili važni folkloristi i etnolozi: Katarina Horvatović iz Karlovca, Vedran Vidović iz Mostara, Ivan Zlatunić iz Županje, te u ime Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević, rukovoditeljica odjela za kulturu, koja je i pozdravila okupljene uime ravnatelja HMI-ja Zdeslava Milasa, te podijelila priznanja svim skupinama.

Najuspješniji na smotri, domaćini HKUD ”Zlatni vez”, odabrani su za gostovanje na Vinkovačkim jesenima 2026. godine, dok će KUD Croatia Basel i HKUD ”Fala” Schaffhauen putovati na smotre u Zagreb i u Mostar.

Ovi veliki uspjesi proslavljeni su na zabavi i druženju, na kojemu su goste zabavljali mladi hrvatski tamburaši iz Njemačke, TS Hrvatski čuvari.