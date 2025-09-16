Stipendije za buduće obrtnike – dar zajednice koja ne zaboravlja

Libertas Foundation iz Kalifornije uručio 15 stipendija učenicima Dubrovačko-neretvanske županije, uz poruku podrške mladima i očuvanju lokalne zajednice.

Svečana dodjela stipendija učenicima obrtničkih i deficitarnih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije za školsku godinu 2025./2026. održana je 15. rujna 2024. u prostorijama DEŠE Dubrovnik. Tom prigodom predstavnici udruge Libertas Foundation iz San Pedra, Kalifornija, uručili su 15 stipendija učenicima s područja Županije.

Na svečanosti su prvi put sudjelovali gospođa Denise Benmosche, jedna od najvećih donatorica kroz godine, te gospodin Anthony Mrgudic, sin utemeljitelja Zaklade. Ovi izvanredni ljudi već dugi niz godina neumorno prikupljaju sredstva i ulažu ih u zajednicu, pružajući mladima priliku za obrazovanje i profesionalni razvoj.

Svečanu dodjelu uveličao je i svojim govorom gospodin Đivo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika, koji je tom prilikom izrazio i zahvalu donatorima za njihovo dugogodišnje ulaganje u mlade buduće obrtnike.

Ove godine odabrano je 15 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule, Mljeta i Pelješca, koji ispunjavaju uvjete natječaja. Stipendije su dodijeljene za sljedeća zanimanja: 3 kozmetičara, 4 elektromehaničara, 1 autolimar, 2 konobara, 2 elektroinstalatera, 2 frizera i 1 kuhar.

Libertas Foundation već 24 godine pruža podršku učenicima obrtničkih zanimanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s ciljem poticanja mladih na ostanak u ruralnim područjima, promocije obrtničkih zanimanja, motiviranja za bolje akademske rezultate te pružanja financijske pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja. U posljednjih 24 godine, uključujući ovogodišnje stipendije, Libertas Foundation dodijelio je više od 300 stipendija, zahvaljujući velikodušnim donacijama iseljenika, osobito gospode Benmosche, Mrgudic i Hazdovac.

Svrha stipendija je omogućiti učenicima da po završetku školovanja ostanu živjeti i raditi u svojoj lokalnoj zajednici. Libertas Foundation je neprofitna organizacija osnovana u prosincu 1991. u San Pedru, koja osim financijske potpore mladima pomaže i brojne druge subjekte u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i širom Hrvatske.

Naši iseljenici okupljeni u Libertas Foundation ljudi su koji vole Hrvatsku, prenose mladim naraštajima hrvatsku kulturu i ljubav prema domovini te čuvaju svoj identitet, nikada ne zaboravljajući zemlju iz koje su potekli.