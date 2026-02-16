Sporazum o suradnji za očuvanje hrvatske baštine u BiH

U okviru jačanja suradnje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatska matica iseljenika potpisala je Sporazum o suradnji s Društvom za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine iz Širokog Brijega.

Ravnatelj Hrvatska matica iseljenika Zdeslav Milas i predsjednik Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine Toni Marić potpisali su Sporazum o suradnji usmjeren na digitalizaciju, zaštitu i promociju kulturno-povijesnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Suradnja je usmjerena na razmjenu znanja, provedbu zajedničkih znanstveno-stručnih projekata, zaštitu, očuvanje i digitalizaciju kulturne i nematerijalne baštine Hrvata u Bosni i Hercegovini te jačanje prekogranične kulturne i znanstvene suradnje između Republike Hrvatske i BiH.

Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine (DTKB) osnovano je 2008. godine sa sjedištem u Dobriču (Široki Brijeg). Društvo je osnovano na inicijativu članova Udruge hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava u BiH s ciljem sustavne digitalizacije, obrade i promocije tradicijske kulturne baštine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak stavlja se na: razvoj računalnih sustava za obradu i pohranu podataka; terensko prikupljanje i stručnu obradu materijala; znanstveno-stručni rad i sudjelovanje na skupovima; suradnju s udrugama, institucijama i sveučilištima u BiH, Hrvatskoj i zemljama okruženja. U suradnji s UHAKUD-om u BiH pokrenulo je mrežno mjesto diple.org, namijenjeno prikupljanju, obradi i promociji podataka o tradicijskoj baštini Hrvata u BiH. Društvo je primarno zaduženo za razvoj računalnog sustava i obradu podataka, dok je UHAKUD usmjeren na terensko prikupljanje građe. U suradnji s CIOFF BiH pokrenulo je i mrežno mjesto tkanica.org, posvećeno dokumentiranju elemenata kulturne baštine predstavljenih na festivalima folklora te samih nositelja baštine. Društvo je objavilo više znanstvenih i stručnih radova iz područja digitalizacije, terenskog istraživanja i izgradnje računalnih sustava te sudjelovalo na brojnim znanstveno-stručnim skupovima. Stručni kolegij čine istaknuti znanstvenici i stručnjaci različitih profila, a poseban doprinos dosadašnjem radu dali su i poznati folkloristi Miroslav Šilić, Vlado Marić i pok. Ilija Brkić. Društvo za DTKB danas predstavlja važnu stručnu i tehničku potporu projektima očuvanja, digitalizacije i promocije kulturno-povijesne baštine hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.