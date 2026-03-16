Spektakl u Bad Homburgu: 20. Večernjakova Domovnica

U Bad Homburgu dodijeljene prestižne nagrade najuspješnijim Hrvatima diljem svijeta uz poruke o očuvanju identiteta i povezanosti s Domovinom pred više od 400 uzvanika

„Moj otac me uvijek učio da ne smijem dopustiti da se hrvatska vatra u meni ugasi”, otkrila je poznata kanadska glazbenica hrvatskog podrijetla Daniella Pavičić. U Bad Homburgu, na svečanosti dodjele nagrada Večernjakova domovnica 2026., koju dodjeljuju Fenix-magazin i Večernji list, primila je nagraduk za najpopularniju glazbenicu u iseljeništvu prema odluci čitatelja. Njezina poruka o očuvanju „hrvatske vatre“ u srcima svakog Hrvata možda i najbolje odražava temeljnu misiju Večernjakove domovnice koja već dvadeset godina povezuje iseljene Hrvate s domovinom, ali i Hrvate u iseljeništvu međusobno.

„Ova nagrada pomoći će mi da tu vatru i dalje čuvam i da ona u meni uvijek gori, da svoju djecu tome učim. Doista sam sretna, a moji su roditelji ponosni, osobito otac“, kazala je Daniella Pavičić. Njezino mišljenje dijeli i mladi kolega iz Münchena, Valentin Antičević, koji je priznao da je odrastao u siromaštvu i kao dijete sanjao o velikom uspjehu. Godinama kasnije, zahvaljujući trudu, hrabrosti i vjeri u sebe, doista je došao do pozornice i priznanja. U Bad Homburgu primio je nagradu za najpopularnijeg glazbenika prema odluci žirija.

Više od 400 uzvanika i 18 nagrada

Finalna večer okupila je u Bad Homburgu više od 400 uzvanika, a dodijeljeno je ukupno 18 prestižnih nagrada. Najdulji put do nagrade ove je godine imala Daniella Pavičić, koja je stigla iz Miamija, gdje trenutno živi. Iz Austrije do Bad Homburga putovao je i Ante Beko koji je dobio nagradu, te je kazao kako mu najviše znači što je nagrada došla od čitatelja, odnosno njegove publike.

„Biti u užem krugu i među tri dobitnika potvrda je da trud, zalaganje i vjerovanje u sebe donose rezultate, a još više znači jer nominacije dolaze od čitatelja i publike. Sjećanja na moje djetinjstvo u Sokolinama i životne izazove koje sam prošao samo povećavaju zahvalnost – zahvaljujem Bogu, svojoj obitelji i svima koji su me podržavali. Ova nagrada je znak da sam na pravom putu i vjetar u leđa za nastavak rada i života s ponosom i radošću“, rekao je Ante Beko.

Dobitnici 20. Večernjakove domovnice 2026.

Najpopularniji sportaš / sportašica:

Luka Vušković – Nagrada čitatelja

Andrej Kramarić – Nagrada žirija

Najpopularnija amaterska sportska momčad:

HNK Slaven Stuttgart – Nagrada čitatelja

SK Cro Vienna, Beč – Nagrada čitatelja

S.D. Croatia Berlin – Nagrada žirija

Najuspješnije hrvatske udruge:

Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz – Nagrada čitatelja

Hrvatska kulturna zajednica Hamburg – Nagrada čitatelja

Livanjska zajednica Frankfurt – Nagrada žirija

Događaj godine:

Kulturna večer „To je moja zemlja“, Berlin – Nagrada čitatelja

Slavonska večer, Linz – Nagrada žirija

Glazba:

Daniella Pavičić – Nagrada čitatelja

Ante Beko – Nagrada čitatelja

Valentin Antičević – Nagrada žirija

Gluma:

Eric Bana – Nagrada čitatelja

Slaven Španović – Nagrada žirija

Spektakli / Showbizz:

Helena Ivančić – Nagrada čitatelja

Nina Morić – Nagrada žirija

Osoba godine 2026.:

Andrej Kramarić

Uzvanici i tamburaški sastav „Hrvatski čuvari" iz Wuppertala

Andrej Kramarić: Ponosan na Domovnicu i naše Hrvate u iseljeništvu

Titulu „Osoba godine“ u hrvatskom iseljeništvu ponio je Andrej Kramarić, dok je nagradu za najpopularnijeg sportaša prema izboru žirija osvojio također Kramarić, a nagradu čitatelja za sportaša primio je Luka Vušković. Kramariću je priznanje uručio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, izaslanik predsjednika Vlade, zajedno s glavnim urednikom Večernjeg lista Draženom Klarićem.“ Meni ova nagrada puno znači. Još prije nekoliko godina nisam mogao zamisliti sve ovo što mi se danas događa. Sretan sam i ponosan i zbog nagrade i zbog naših Hrvata u iseljeništvu“, rekao je Kramarić. Nagradu žirija za najpopularnijeg sportaša predao mu je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, dok je Vuškovićevu nagradu u njegovo ime preuzeo proslavljeni nogometaš Ivan Klasnić.

Nagrada „Olga Stoss“

U povodu 20. jubilarnog izdanja izbora dodijeljena je i posebna nagrada „Olga Stoss“, nazvana po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, a dobitnici su idejni začetnik Domovnice i dugogodišnji urednik Večernjeg lista Stipe Puđa i zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga Daniel Guischard. Riječ je o jedinstvenoj nagradi koja je dodijeljena u povodu velikog jubileja za njihov nemjerljiv doprinos u povezivanju gradova prijatelja Dubrovnika i Bad Homburga.

Velibor Puzović, Daniel Guischard, Stipe Puđa i Alexander Hetjes

Impresivna skulptura, koju je izradio poznati njemački umjetnik Hendrik Docken „Hendoc“ iz Oberursela, sastoji se od dva dijela luka mosta koja spajanjem čine simbolički “zlatni most” povezanosti između gradova Dubrovnika i Bad Homburga. Nagrada “Olga Stoss” nosi ime po Olgi Stoss, hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, poznatoj kao majka prijateljstva između Bad Homburga i Dubrovnika. Nositeljica je brojnih njemačkih i hrvatskih priznanja i odličja – bila je prva Hrvatica odlikovana njemačkim Križem za zasluge te prva žena dobitnica najvišeg priznanja German Fire Brigade Association. Imala je i ključnu ulogu u preseljenju manifestacije Večernjakova domovnica iz Frankfurta u Bad Homburg, gdje je, zahvaljujući njezinu posredovanju i ugledu, događaj postao trajna kulturna manifestacija u službenom programu grada.

Ministar Gordan Grlić Radman koji već godinama dolazi na dodjelu nagrada u Bad Homburg istaknuo je kako nagrade simboliziraju snažnu i trajnu vezu između domovine i hrvatskog iseljeništva te pohvalio ulogu hrvatskih zajednica diljem svijeta.

„Hrvati su od 60-ih godina 20. stoljeća sastavni dio njemačkog društva. Generacije naših ljudi ovdje su radile, stvarale obitelji i doprinosile gospodarstvu. Upravo zahvaljujući toj povezanosti nastale su snažne hrvatske zajednice diljem Europe, Amerike, Australije i drugih dijelova svijeta“, rekao je Grlić Radman. Ministar Šipić i ministar Vlajčić dodali su da ovakvi događaji potvrđuju da Hrvati nikad nisu prekinuli vezu s domovinom te potiču očuvanje tradicije, jezika i kulture.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede David Vlajčić naglasio je kako mu je iznimna čast sudjelovati na jubilarnom 20. izdanju Hrvatske domovnice.

„Svaki pojedini od vas 21 koji ste nominirani već je unaprijed pobjednik jer ste prepoznati kao oni koji promiču hrvatsku tradiciju i kulturu. Ovaj događaj pokazuje da nikada niste prekinuli vezu s domovinom“ –rekao je Vlajčić koji se ovom prigodom upisao i u Zlatnu knjigu grada Bad Homburga. Riječ je o posebnoj počasnoj knjizi u koju se upisuju istaknuti državnici, članovi kraljevskih obitelji, političari, umjetnici i druge ugledne osobe prilikom službenih posjeta gradu.

Uz trojicu ministara goste Domovnice pozdravili su i državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, čiji ured već godinama ima ključnu ulogu u povezivanju Hrvatske i njezinog iseljeništva, jednako kao i Hrvatska matica iseljenika na čelu sa Zdeslavom Milasom. „ Različiti jezici okruženja, različite svakodnevice, ali isti korijeni. Isti osjećaj pripadnosti. Vi ste dokaz da hrvatski identitet nije omeđen zemljopisom, granicama. On je živ, snažan i stvaralački. On se očituje u uspješnim poduzetnicima, znanstvenicima, sportašima, umjetnicima, u udrugama koje čuvaju jezik i kulturu, u roditeljima koji svoju djecu uče hrvatskim riječima, u mladima koji s ponosom ističu svoje podrijetlo“ – kazao je državni tajnik.

Zdeslav Milas: Fenix ima posebno značenje

Ravnatelj HMI-ja Zdeslav Milas uručio je nagradu žirija za događaj godine organizatorima "Slavonske večeri" u Linzu Žarku i Silviji Banović

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kazao je kako su Hrvatice i Hrvati u Njemačkoj lojalni građani ove zemlje.

„Istodobno su i živi most prijateljstva između Njemačke i Hrvatske. Naše dvije države već desetljećima povezuje tijesna kulturna i gospodarska suradnja te intenzivna razmjena između naših zemalja. U tom zajedničkom europskom prostoru i magazin Fenix ima posebno značenje: on povezuje njemački i hrvatski medijski prostor te jača dijalog i međusobno razumijevanje između naših naroda. Jer Njemačku i Hrvatsku povezuje mnogo više od politike i gospodarstva, povezuje nas zajednički europski duh i prijateljstvo koje ljudi iz dana u dan iznova žive“, rekao je Milas.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri dogodio se kada su s pozornice pozdravljeni hrvatski branitelji, časnici Hrvatske vojske koji su tijekom Domovinskog rata služili u specijalnim postrojbama pod sloganom “Viribus Unitis”. Publika u prepunoj dvorani Kurhausa dočekala ih je dugotrajnim i snažnim pljeskom, ustavši na noge u znak poštovanja prema njihovoj žrtvi i doprinosu obrani Hrvatske.

U Bad Homburgu su bili časnici Hrvatske vojske Anđelko Đerek, Nediljko Kadija, Renato Batur, Vito Ćavar, Mara Rimac Jukić, Dalibor Čović, Boris Durlen i Anđelko Gelo, koji su predstavljali hrvatske branitelje na ovogodišnjoj Domovnici. Riječ je o pripadnicima elitnih postrojbi poput Bojne “Zrinski”, Bojne “Kralj Tomislav” i Pukovnije “Bruno Bušić”, koje su tijekom Domovinskog rata bile među ključnim snagama otpora velikosrpskoj agresiji. Ove specijalne postrojbe djelovale su na gotovo svim ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te su u obrani domovine izgubile 76 svojih pripadnika.

Pripradnici specijalne postrojbe “Viribus Unitis” sa Zlatkom Dalićem i Stipom Puđa

Svečani program na njemačkom i hrvatskom jeziku vodili su Dora Puđa i Frano Ridjan.

Vokalni ansambl „4 Tenora“ – Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić – oduševio je publiku izvedbama najpoznatijih arija i evergreena, dok je mlada zagrebačka pjevačica Nika Pastuović dodatno obogatila večer svojim izvanrednim glasom.

Autentičan glazbeni ugođaj priredio je tamburaški sastav „Hrvatski čuvari“ iz Wuppertala, koji je zaslužan i za svečani doček i ispraćaj gostiju, a svirku i zabavu nastavio je još dugo nakon službenog završetka programa.

Od prve do 20. Večernjakove domovnice

Prva svečana dodjela nagrade Večernjakova domovnica održana je 26. siječnja 2007. u Frankfurtu, a ubrzo je manifestacija trajno preseljena u Bad Homburg. Od početka je predstavljeno više od 1.900 kandidata iz cijelog svijeta, od kojih je nekoliko stotina nagrađeno za izvanredan doprinos hrvatskoj zajednici.

Broj nominacija i sudionika rastao je iz godine u godinu. Model glasovanja kombinira glasove publike i stručnog žirija, što osigurava ravnotežu između popularnosti i profesionalne procjene, a ove godine sudjelovalo je rekordnih više od 400.000 glasača. Gala večer u Kurhausu okuplja istaknute predstavnike hrvatskih klubova, udruga i zajednica, te uglednike iz političkog, kulturnog i gospodarskog života, zbog čega njemački mediji manifestaciju često nazivaju „hrvatskim Oscarom“.