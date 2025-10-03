Snaga poezije spaja generacije i kontinente: svečano otvoreni Rešetarački susreti

Rešetari su i ove godine bili središte poezije, proze i hrvatske riječi. Od 2. do 5. listopada 2025. održava se bogat kulturni program koji povezuje domovinu i iseljeništvo i koji već godinama okuplja hrvatske pjesnike iz cijelog svijeta.

U Rešetarima, malom mjestu kraj Nove Gradiške i ove se godine okupilo mnoštvo pjesnika iz iseljeništva koji su na ovaj tradicionalni susret doputovali s pet kontinenata. U sklopu bogatog kulturnog programa odvijaju se dva događaja – pod egidom “Slavonijo, nek’ ti ime traje u stihovima” Hrvatska iseljenička lirika osnovana u New Yorku proslavila je 25. obljetnicu, a u subotu 4. listopada započinju 27. tradicionalni Rešetarački pjesnički susreti. Sadržajan program u kojem sudjeluje i mnoštvo mladih dokazuje snagu i važnost ovog događaja, po mnogočemu jedinstvenog u svijetu.

Svečano otvaranje održano je 2. listopada u galeriji Petrović u kojoj su govorili Zlatko Aga, načelnik Općine Rešetar; Darko Radić, predsjednik Udruge „Domovini vjerni“ Općine Rešetari; Dragica Kordas, predsjednica KLD-a „Rešetari“; poručnik u mirovini Igor Lacković, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Vjekoslav Bagarić te predsjednica Ogranka Matice hrvatske Nova Gradiška. U ime ravnatelja Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslava Milasa obratila se Jelena Badovinac Dimitrijević, glavna urednica časopisa Matica. Domaćin svečanosti bio je Mijo Mišo Bijuklić, predsjednik HIL-e koji je uputio srdačne riječi dobrodošlice uvaženim gostima, pjesnikinjama i pjesnicima.

Svoja pjesnička djela izvodili su: Anica Markov (Venezuela), Maja Epp (Austrija), Ivan Dobra (SAD), Maja Grošini, Ewald Höld (Austrija), Josip Čenić (Austrija) te Ivana Bačić Serdarević (Australija). Pamtljiv trenutak bio je nastup Ivana Dobre Žirjanina koji je, uz poeziju, predstavio i svoju novu knjigu Žirajski kanconijer, djelo prožeto čežnjom za domovinom i ljubavlju prema rodnom kraju. Njegove riječi, kao i stihovi svih sudionika, odjeknuli su kao most između Domovine i dalekih zemalja, potvrđujući da hrvatska riječ uvijek pronalazi put do srca.

U višednevnom program koji se nastavlja velikim događajem susreta pjesnika u sportskoj dvorani OŠ Ante Starčevića u organizaciji Književno-likovnog društva Rešetari između ostalog predstavit će se zbornik mladih „piši, bRiši, riŠi”, koji okuplja radove čak 84 autora iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Rumunjske, uz dodjelu nagrada najuspješnijim učenicima. Za mlade su organizirane radionice i susreti s učenicima, a tu je i promocija zbirki poezije Milke Knežević i Ljerke Toth Naumove te predstavljanju zajedničkog zbornika odraslih autora „1100. sretnih horizonata”.

Ovaj veliki kulturni događaj završit će se svečanim i duhovnim sadržajem polaganjem vijenaca u Novoj Gradiški, nakon čega slijediti sveta misa u crkvi BDM.

Rešetarački susreti su manifestacija koja okuplja ljubitelje poezije i hrvatske riječi, a koja ujedno svjedoči o neprekinutoj vezi između domovine i dijaspore te o trajnoj snazi poezije da spaja ljude, prostore i generacije.

Organizatori događanja su Hrvatska iseljenička lirika i Hrvatski svjetski kongres, a pokrovitelji Središnji ured za Hrvate izvan RH, Hrvatska matica iseljenika, Hrvatsko društvo književnika – ogranak Nova Gradiška, Matica hrvatska – ogranak Nova Gradiška, Općina Rešetari, Grad Nova Gradiška i Književno likovno društvo “Rešetari”.