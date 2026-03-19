Rođendanska čestitka američkom kardinalu hrvatskih korijena

Američki nadbiskup i kardinal hrvatskih korijena Blase Joseph Cupich danas slavi rođendan koji mu čestitaju djelatnici Hrvatske matice iseljenika

Nadbiskup i kardinal iz Chicaga hrvatskih korijena Blase Joseph Cupich rođen je 19. ožujka 1949. u Nebraski, pa ovih dana u zdravlju i veselju navršava 77 godinu života, a djelatnici Hrvatske matice iseljenika šalju mu najsrdačnije čestitke i želje za dug život i dobro zdravlje te odgovorno služenje cjelokupnoj ljudskoj obitelji.

Podsjetimo, kardinal Cupich eruditske je naobrazbe i rado se spominje svojih hrvatskih korijena. Studirao je, među ostalim, na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Godine 1998. postao je biskup Rapid Cityja u Južnoj Dakoti. Od 2010. bio je biskup Spokanea u državi Washington dok ga je proljetos preminuli papa Franjo imenovao za nadbiskupa u Chicagu prije dvanaest godina.

Metropola Chicago u saveznoj američkoj državi Illinois globalno je gospodarsko i kulturno središte Sjedinjenih Američkih Država koje privlači Hrvate još od prve industrijske revolucije. Potomci naših useljenika, radnika u čeličanama i rudnicima, u toj prosperitetnoj domicilnoj sredini marljivim su radom i obrazovanjem, danas u četvrtom i petom naraštaju, mahom zaslužni građani koji njeguju obiteljske vrijednosti, svoju vjeru i kulturni identitet te ostvaruju zapažene karijere u raznim granama ljudske djelatnosti aktualne industrijske revolucije, koju karakterizira neslućen razvoj umjetne inteligencije. Na području Chicaga živi više od 250 tisuća vjernika hrvatskog podrijetla na vremenskoj okomici od dva stoljeća pa se u čak tri katoličke župe služi misa na hrvatskome jeziku (uz engleski), kako navodi spisateljica Maria Dugandžić-Pašić u kronici „Croatians of Chicagoland“.

Zanimljivo, od 1924. svaki čikaški nadbiskup postao je i kardinal. Uzoriti Cupich primljen je u kardinalski zbor prije točno deset godina (2016.). Kad smo već kod vrlina ovog našijenca prisjetimo se u mjesecu kada se slavi Međunarodni dan žena i njegovih izjava u slavu ženskoga stvaralaštva. Općenito, kardinal Cupich snažno podupire veću angažiranost vjernika laika, a na osobit način žena, u Katoličkoj Crkvi. O tom svjedoče njegova djela, ali i riječi: „Crkva mora uključiti veći broj žena i početi slušati same žene. Neuspjeh Crkve i strah od žena vrlo je ozbiljan problem. U mnogim zemljama danas, a sigurno u Sjedinjenim Američkim Državama, veliki broj žena je kvalitetno obrazovan i na pozicijama su velike odgovornosti u društvu i u vladi. Crkva mora ozbiljno shvatiti kakav je destruktivan učinak na obitelj i društvo ako se sve veći broj žena udaljava od zajedništva s Katoličkom Crkvom koju mnoge od njih vole, no mnoge od njih osjećaju i da Crkvi nije stalo do njih. Crkva mora vrlo ozbiljno razmisliti o opasnosti s kojom će se susresti ako, uz izgubljene radnike i intelektualce u 19. i 20. stoljeću, izgubi i mlade i žene u 21. stoljeću. To je vrlo veliko pitanje na koje treba obratiti pozornost“, napisao je vizionarski početkom trećeg milenija kardinal Cupich.

Naši svećenici i vjernici ovih su dana u iseljeništvu s osobitom odgovornošću dočekali odluku čikaškoga nadbiskupa i kardinala Blasea Josepha Cupicha kojom je jedna od naših najstarijih crkvi u prekooceanskoj dijaspori, Hrvatska crkva sv. Jeronima, proglašena jubilejskom crkvom za Nadbiskupiju Chicago u aktualnoj „Franjevačkoj godini 2026.“, posvećenoj 800. godišnjici smrti sv. Franje Asiškoga, utemeljitelja franjevačkoga reda. Dekret o uspostavljanju „Godine svetog Franje“ donio je papa Lav XIV., omogućivši time da franjevačke crkve diljem planeta postanu mjesta posebne milosti gdje se može dobiti potpuni oprost.

Nadalje, uz spomenutu osmostoljetnu obljetnicu franjevačke karizme, u čikaškoj Hrvatskoj župi sv. Jeronima koju vodi tim agilnog župnika fra Antonija Muse, spletom povijesnih okolnosti navršavaju se još dvije važne obljetnice. Pred nama je 120. godišnjica otkako Hrvati Chicaga slave Veliku Gospu, dok se nedavno (točnije 9. veljače) navršilo točno 100 godina od osnutka čikaške Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji – koja se pastoralno skrbi o hrvatskim katolicima u dvadesetak župa diljem Sjeverne Amerike, od New Yorka i Chicaga do Montreala i Norvala.

Kardinal Cupich u svojoj poruci za ovu prigodu, prepoznajući značajne datume, čikaškim Hrvatima poručuje: „Ova slavlja nisu samo sjećanje na milosti primljene u prošlosti, nego i obećanje za budućnost. U Božjoj providnosti koja vas je vodila po Crkvi otkrili ste svoju misiju. U serafskom ocu Franju otkrili ste svoju karizmu. U predanosti utemeljitelja ove župe i tolikih koji su hodili prije vas pronalazite svoje korijene. Dok gledate naprijed, neka vas ove obljetnice nadahnu da nastavite graditi na čvrstim temeljima”.

Uzoriti oče nadbiskupe Cupich – sretan Vam rođendan!