Putovanje zajedništva: HKD Pomurje u Crnoj Gori i Makedoniji

Četverodnevni izlet kroz Tivat, Ohrid i Skoplje u susret hrvatskim manjinama i bogatoj kulturnoj baštini

U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Pomurje, od 2. do 5. listopada 2025. godine održano je četverodnevno putovanje kroz Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju s ciljem upoznavanja i povezivanja s hrvatskim manjinama te promocije kulturne baštine i zajedništva.

Iz Lendave smo krenuli u noćnim satima i uzduž jadranske obale stigli do predivne Boke kotorske. Tivat nas je dočekao s toplinom i gostoljubivošću hrvatske zajednice. U Donjoj Lastvi, u Kulturnom centru, primio nas je Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore. Kroz ugodan susret razmijenili smo iskustva i saznali više o djelovanju hrvatskih udruga, medija i školskih programa u Crnoj Gori. Slijedilo je razgledavanje Bokokotorskog zaljeva i posjet Budvi – biseru crnogorske obale.

Put nas je vodio preko Albanije, čiji nas je napredak ugodno iznenadio, do Ohrida – grada s više od 365 crkava, poznatog i kao “Balkanski Jeruzalem”. Smjestili smo se u hotelu Slavija Beach Resort te uživali u ljepotama Ohridskog jezera, povijesnim ulicama i znamenitostima pod zaštitom UNESCO-a. Večer je bila rezervirana za kupanje, večeru i pripreme za nastup našeg folklora i tamburaša.

Nakon doručka nastavili smo prema Skoplju, gdje smo se smjestili u hotel Karpoš. Slijedilo je razgledavanje grada – Trg Makedonija, Kameni most, Muzej Majke Tereze, brojni spomenici, fontane i monumentalna arhitektura projekta „Skoplje 2014“ ostavili su snažan dojam. U večernjim satima održan je kulturni program i susret s hrvatskom zajednicom predvođenom Josipom Tunićem, predstavnikom Hrvata iz Makedonije u Savjetu Vlade RH.

Nedjeljno jutro bilo je rezervirano za put dug gotovo 1000 kilometara kroz Srbiju i Slavoniju natrag do Lendave. Umorni, ali puni dojmova, zahvalni smo na svakom susretu, razgovoru i prijateljstvu koje smo ostvarili.

Zahvaljujemo Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske te Ministarstvu kulture Republike Slovenije na podršci ovog projekta. Posebna hvala domaćinima u Tivtu i Skoplju na srdačnom dočeku, kao i svim članovima i izvođačima HKD Pomurje na dostojnom predstavljanju naše zajednice.

U četiri dana prešli smo više od 2500 kilometara – ali ono što nosimo kući vrijednije je od svake udaljenosti: zajedništvo, kultura i ponos na hrvatski identitet bez granica.