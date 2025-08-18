Proslava Velike Gospe u Chicagu

U hrvatskom slavlju Velike Gospe u Chicagu sjedinile su se dvije ljubavi: ljubav za Majku Mariju i majku Domovinu. Stotine vjernika koji su hodili u procesiji i sudjelovali na slavlju svete misu u čast Marije na nebo uznesene dokaz su tome. To je ujedno i najbolji zalog budućnosti ove stare, a u isto vrijeme uvijek mlade hrvatske iseljeničke kolonije.

Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Hrvatskoj župi sv. Jeronima u Chicagu svečano je proslavljena još jedno hrvatsko slavlje Velike Gospe, 119. po redu. Naime, ovu svečanu proslavu, koju je i grad Chicago službeno potvrdio svojoj najstarijom gradskom procesijom s neprekinutom tradicijom, započeli su hrvatski doseljenici u ovaj veliki američki grad još 1906. godine.

Za proslavu Velike Gospe vjernici su se pripremali devetnicom u čast Gospi Sinjskoj koja se otpočetka procesije osobito časti među hrvatskim iseljenicima u Chicagu. Svete mise su predvodili kako hrvatski franjevci iz Chicaga, tako i lokalni američki svećenici. Devetnica je bila jako dobro posjećena, a poslije svetih misa uz devetnicu vjernici su imali priliku sudjelovati u brojnim duhovnim, društvenim i kulturnim druženjima.

Misu Uočnicu Velike Gospe predslavio je vlč. Tom Boharić, svećenik nadbiskupiej Chicago i potomak hrvatskih iseljenika. Te večeri župa je obnovila svoju posvetu Gospi Sinjskoj.

Na Veliku Gospu slavljene su četiri svete mise. Jutarnju misu predslavio je fra Ante Begić, župni vikar. Englesku misu predslavio je još jedan svećenik iz Chicaga, vlč. Andy Matijević, također potomak hrvatskih iseljenika koji rado pomaže u župi sv. Jeronima za mnoge prigode.

Poslije engleske svete mise uslijedila je svečana procesija u kojoj su sudjelovale ukupno 53 grupe vjernika, brojna hrvatska i župna društva i organizacije iz Chicaga, nekoliko glazbenih sastava limene glazbe, zavičajna i sportska društva, svećenici, redovnici i redovnice te brojni puk Božji. U procesiji koja je bila 11 gradskih blokova duga sudjelovao je i pomoćni čikaški biskup mons. Mark Bartosic koji je sudjelovao i na svečanoj hrvatskoj svetoj misi.

Svečanu svetu misu po svršetku procesije predvodio je fra Dragan Bolčić, župnik Hrvatske katoličke misije sv. Nikole Tavelića u Montrealu. U koncelebraciji su bili kustos fra Nikola Pašalić, fra Antonio Musa i fra Ante Begić iz župe sv. Jeronima te drugi hrvatski franjevci iz Chicaga, a pod svetom misom su uz domaće ministrante služili i franjevački bogoslovi. Svojim skladnim pjevanjem svetoj misi su služili članovi crkvenog zbora pod vodstvom gospođe Maje Galić.

Propovjednik se u svojoj homiliji osvrnuo na lik Blažene Djevice Marije koja po susretu s Elizabetom ulazi u odnos s ovom ženom. Potaknuo je vjernike da u svojim ljudskim odnosima, po uzoru na Mariju, uvijek traže više, dublje, snažnije i evanđeoskije te da nikada ne zaboravu na ovu nebesku perspektivu koju pred nas stavlja slavlje Velike Gospe.

Na koncu svete mise puku su se obratili biskup Bartosic i kustos fra Nikola Pašalić te se zahvalili na svjedočanstvu vjerničke ljubavi i odanosti Gospi. Župnik fra Antonio Musa je zatim zahvalio svima prisutnima, brojnim volonterima i župljanima koji su omogućili organizaciju ovog velikog dana i slavlja naše kršćanske vjere i hrvatskog identiteta.

U župi sv. Jeronima običaj je da procesiju predvode zaslužni župljani. Ove godine ta je čast pripala dvojici dugogodišnjih župljana ove hrvatske župe: Ivanu i Kreši Mišetiću. Obitelj Ivana i Ive Mišetić s djecom Lukom, Anom i Stipanom te Kreše i Tonćike Mišetić sa sinovima Mladenom i Tomislavom su svaka više od 50 godina aktivni župljani i vrijedni članovi ove hrvatske iseljeničke zajednice. Brojnim aktivnostima u župi, hrvatskoj školi i folkloru te brojnim drugim aktivnostima zaslužili su ovu osobitu čast.

Poslije svete mise nastavljeno je druženje uz tradicionalna hrvatska jela: janjetinu i svinjetinu s ražnja, sarmu, rižot, ražnjiće, ćevape, fritule, i druge domaće slastice. Svečanom ručku za svećenike pridružio se i nadbiskup Chicaga kardinal Blaise Cupich, sam potomak hrvatskih iseljenika. Kasnije te večeri slavljena je još jedna sveta misa koju je predvodio župnik fra Antonio Musa i koja je okupila veliki broj vjernika. Večer je završena koncertom lokalnih hrvatskih glazbenih sastava te izvlačenje bogate tombole.

Hrvatska župa sv. Jeronima priprema se za veliko slavlje 120. godišnjice hrvatske proslave Velike Gospe 2026. godine. Za tu prigodu iz župe su objavili i nakanu da o ovoj bitnoj obljetnici zlatnom krunom okrune njezin lik u župnoj crkvi. Hrvatske obitelji u Chicagu imat će priliku darovati komadić svojeg obiteljskog zlata koje će zatim biti istopljeno te izliveno u Gospinu krunu kao znak naše vjerničke odanosti i zahvalnosti Majci Božjoj za primljene milosti.

