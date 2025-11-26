Pridružite nam se na otvorenju izložbe “Iz bakine škrinje – Judi od škoja u tuđemu svitu”

Za mnoge naljepše doba godine, odnosno prosinac, već je tradicionalno rezervirano za novi ciklus sjajne izložbe pod nazivom „Iz bakine škrinje“ u Hrvatskoj matici iseljenika. Ovaj put saznajte nešto više o ljepoti i raskoši hrvatske otočne baštine.

Izložba „Iz bakine škrinje – Judi od škoja u tuđemu svitu“ otvara se 2. prosinca 2025. u Hrvatskoj matici iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, s početkom u 12 sati.

Predstavit ćemo fotografije mladog i talentiranog Vilima Tavčara te tradicijske nošnje otočnih iseljenika iz fundusa Centra za tradicijsku kulturu Travno. Prikazano je bogatstvo i raznolikost otočne baštine, kao i priče ljudi koji su svoje običaje i identitet ponijeli u daleki svijet.

Pridružite nam se u utorak i zavirite u nasljeđe koje se prenosi kroz generacije i otkrijte šarenilo tradicijskih odjevnih običaja naših otoka.

VIDIMO SE U MATICI!