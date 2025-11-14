Predstavljena dvojezična slikovnica „Kad porastem i ja želim biti kao Karlo“

Književno djelo namijenjeno je svim generacijama, jer priča ispričana na dva jezika – hrvatskom i makedonskom – još jednom potvrđuje da jezici ne razdvajaju, nego spajaju

U petak, U Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu, u četvrtak 13. studenoga 2025. godine, održana je promocija dvojezične slikovnice „Kad porastem i ja želim biti kao Karlo“, autorica Desanke Nikolove i Sare Kaurin.

Ovo književno djelo predstavlja doprinos promicanju hrvatskoga jezika i kulture među najmlađima, a dvojezični karakter dodatno naglašava povezanost između hrvatske i makedonske zajednice, kao i vjerovanje da jezici ne razdvajaju, nego spajaju. Slikovnicu je izdala Zajednica Hrvata Libertas iz Štipa, uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

„Ovo nije samo predstavljanje novog književnog djela, već i čin poštovanja prema našoj tradiciji, jeziku i identitetu. U svijetu koji se ubrzano mijenja i u kojem su utjecaji globalizacije sve snažniji, iznimno je važno vraćati se vlastitim korijenima. A to se najbolje čini kroz priče koje nadahnjuju i djecu i odrasle. Današnja promocija rezultat je zajedničkog truda, entuzijazma i ljubavi prema jeziku i kulturi koju želimo prenijeti budućim generacijama“, istaknuo je na početku programa moderator promocije Mirko Golomeov.

O samom književnom djelu govorila je idejna začetnica priče o Karlu i autorica ilustracija, prof. Sara Kaurin. Ova mlada diplomirana umjetnica već iza sebe ima jednu uspješnu slikovnicu, a ovu je kako je istaknula, stvarala s posebnim zanosom i emocijom- inspirirana svojim sinom Karlom, koji dijeli ime s glavnim junakom priče.

„Željela sam stvoriti priču koja govori o pravim životnim vrijednostima. U vremenu tehnologije i užurbanosti, moj Karlo ne sanja o novim, skupocjenim uređajima, nego o radu, obitelji i prirodi. Htjela sam istaknuti kako su najvažnije stvari u životu one koje se ne mogu kupiti novcem – dom, obitelj, priroda i zajedništvo. Hvala vam što dijelite sa mnom vjeru da i male priče mogu promijeniti svijet. Ako samo jedno dijete, nakon što pročita priču o Karlu, odluči posaditi cvijet ili čvrsto zagrliti svoju majku – tada je moja priča već pronašla svoj dom“, istaknula je autorica Sara Kaurin.

O slikovnici je govorila i recenzentica, prof. dr. Snežana Miraščieva s Fakulteta za obrazovne znanosti Sveučilišta „Goce Delčev“ u Štipu. Istaknula je kako je riječ o originalnom autorskom djelu namijenjenom djeci rane školske dobi, usklađenom sa sadržajima nastavnog programa hrvatskoga jezika za učenike prvih razreda osnovne škole. Promocija je protekla u ugodnoj i veseloj atmosferi, obilježenoj druženjem i ponosom zbog uspjeha male, ali iznimno aktivne hrvatske zajednice u Štipu.

„Velika mi je čast govoriti o našoj zajednici koja već godinama povezuje ljude i snove. Zajednica Hrvata Libertas djeluje od 2011. godine, a naša je misija jednostavna, ali duboka – čuvati ono što jesmo, prenositi vrijednosti koje nas vode i graditi mostove među ljudima. Kroz sve ove godine organizirali smo nastavu hrvatskog jezika, književne promocije, kazališne predstave, sportske susrete i mnoge druge aktivnosti koje povezuju članove naše zajednice“, istaknuo je Velibor Tomić, dopredsjednik Zajednice Hrvata Liberta iz Štipa.