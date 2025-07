Povratak kroz umjetnost: Ivan Vukušić u Jablancu

Hotel KUL IN Ablana i Darko Matt Sertić ujedinili domovinu i dijasporu u izložbi velikog umjetnika iz sjene, kojeg je i Ivan Meštrović u svom pismu 1958. nazvao prvorazrednim europskim talentom.

U utorak, 1. srpnja 2025., imali smo čast nazočiti otvorenju izložbe radova slikara i kipara Ivana Vukušića u hotelu KUL IN Ablana u srcu Hrvatskog primorja, Jablancu, 44 km od Senja. Izložbu je pripremio naš povratnik, vlasnik hotela KUL IN Ablana, Darko Matt Sertić sa suprugom Marinom i djelatnicima hotela uz Lilianu Kleinertz Vukušić u ime obitelji Vukušić, a kreativan i vrstan domjenak izveli su kuhari njegovog kulinarskog instituta KUL IN.

Sertićeva povratnička i poduzetnička priča odiše dodatnim entuzijazmom, solidarnošću i zajedništvom s našim iseljeništvom, u ovom slučaju s obitelji našeg slavnog umjetnika rođenog 18. prosinca 1922. u Živim Bunarima kraj Jablanca, a kojeg je život vodio od Novog Vinodolskog, preko Senja i Zagreba do Rima, Firence, Beča, Pariza i Düsseldorfa odakle je Darko doveo izložbu.

“Tin Ujević” “Na vječnoj straži”

Iseljenička priča obitelji Vukušić i stvaranje ovog umjetnika u tišini, stvaratelja iz sjene kako ga obitelj naziva, kojeg je i Ivan Meštrović u svom pismu 1958. nazvao prvorazrednim europskim talentom, privukli su brojnu publiku u prostor hotela, a čiji je vrlo atraktivan izložbeni prostor i srednjevjekovna kula, jedina preostala . Izložbu su predstavili domaćin Darko Matt Sertić, soprano Liliana Kleinertz Vukušić i redatelj Jakov Sedlar.

Liliana je zahvalila domaćinima i nazočnima na posjeti te govorila o ljudskoj težnji za beskrajnim i čudesnim te „..da čovjek dobro čini, ako neće da se zadovolji s nečim manjim od toga i ako ne miruje dok to ne postigne, to je ono unutarnje čulo koje se osjeća u djelima svih velikih ljudi, svih onih koji su nešto mislili, svih onih koji su nešto težili, tražili i radili i podnijeli više za život, svi koji su isplovili na pučinu života i svi mi moramo, ako hoćemo nešto uhvatiti, isploviti na pučinu, na naše more koje možemo vidjeti u ovom prekrasnom hotelu koji je za mene jedan bijeli galeb na moru, vaš hotel. Hvala vam. …. a ako nam se koji put dogodi da smo se cijelu noć mučili, a ništa nismo uhvatili, tada je možda potrebno da ipak ne odustanemo od te svoje namjere, nego da u jutarnjim satima još jedanput bacimo mrežu. Zato neka svaki od nas uporno ide svojim putem da bi se približio svjetlu. Njegov talent i to njegovo traženje i stvaranje, vidio je još netko, a to je bio…Ivan Meštrović…“ Završila je čitajući riječi Ivana Meštrovića iz 1958. : „Ivan Vukušić je jedan od tih slučajeva koji me ispunjaju zadovoljstvom i uvjerenjem da naš mali hrvatski narod imade prvorazrednih talenata i da se nesvjesno, uz sve teškoće, natječe za prvenstvo u kiparstvu u Evropi.“

Jakov Sedlar uz komentar o našim umjetnicima koji odlaze van, rekao je: „Čovjek ne bira put, nego put bira čovjeka“ te predložio da se napiše knjiga ili snimi dokumentarni film o Ivanu Vukušiću. Svi troje su istaknuli potrebu da se pronađe adekvatan prostor u Hrvatskoj za stalni postav Vukušićevog stvaranja te želju da ova izložba posjeti i druge gradove Hrvatske.

– Liliana Kleinertz Vukušić, Darko Matt Sertić i Jakov Sedlar

Vukušićev opus uključuje više od 1000 akvarela, oko 200 ulja na platnu i preko 100 skulptura, od kojih su četiri izložene u KUL IN Ablani: Materinstvo, Glava žene-gospođa Fuchs, Fran Alfirević i Tin Ujević. U Senju od 1958. stoji njegova skulpturalna kompozicija o mornarima Na vječnoj straži, za koju ističe Liliana da se Vukušić opirao detalju oružja u toj kompoziciji, a od 1961. u Jablancu stoji njegova snažna i emotivna Pieta. Preminuo je 1981., no njegovo djelo ne prestaje govoriti.

Izložbu možete posjetiti do 30. rujna 2025.

Više o povratničkoj priči Darka Matt Sertića možete naći u intervjuu za Maticu:https://matis.hr/wp-content/uploads/2023/12/Matica-2023_11.pdf

– Izložba je postavljena u hotelu KUL IN Ablana u Jablancu, čiji je vlasnik poduzetnik i povratnik Darko Matt Sertić. Na otvorenju su kuhari njegovog instituta KUL IN pripremili prigodni domjenak