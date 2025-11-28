Poezija ujedinjuje Čile i Hrvatsku

U okviru međunarodne suradnje Društva hrvatskih književnika, dopredsjednica dr. sc. Željka Lovrenčić boravila je od 18. do 27. studenog 2025. u Santiagu de Chileu. Ondje je u nazočnosti birane publike predstavljana dvojezična pjesnička antologija Chile-Croacia 2024 u kojoj je zastupljeno 15 čileanskih i 15 hrvatskih pjesnika

Uz Lovrenčićevu (koja je knjigu prevela), ovaj nakladnički projekt potpisuju i čileanske književnice Carmen Troncoso i Ximena Troncoso. Knjiga je objavljena u uglednoj nakladničkoj kući RiL editores, a prijevod je financijski poduprlo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Autorice uvodnih tekstova su spomenute književnice dok je recenzent antologije čileanski književnik hrvatskih korijena i bivši predsjednik Društva čileanskih književnika te dobitnik ovogodišnje Nacionalne nagrade za književnost Ramón Díaz Eterovic.

Od hrvatskih autora, s po dvije su pjesme zastupljeni Krešimir Bagić, Boris Domagoj Biletić, Božica Brkan, Diana Burazer, Ljerka Car Matutinović, Dunja Detoni Dujmić, Stanka Gjurić, Dražen Katunarić, Siniša Matasović, Daniel Načinović, Pero Pavlović, Diana Rosandić Živković, Davor Šalat, Stjepan Šešelj i Borben Vladović.

Od čileanskih autora odabrani su: Mirka Arriagada Vladillo, Margarita Bustos Castillo, Juan Cameron, Andrea Campos Parra, Yolanda Duque Vidal, Theodoro Elssaca, Jorge Etcheverry Arcaya, Reynaldo Lacámara, Cristina Larco Briseño, Eduardo Llanos Melussa, Juan Rojas, Carmen Troncoso Baeza, Ximena Troncoso, Enrique Winter i Alejandra Ziebrecht.

Predsjednik Čilea Gabriel Boric, diplomat i pisac Guillermo Mimica i dopredsjednica DHK-a Željka Lovrenčić

U knjigu su uvrštene i kratke biografije pjesnika. Njezina je misija izgradnja pjesničkih mostova između dvije zemljopisno daleke, ali po mnogočemu bliske zemlje. U Čileu, kao što je poznato, živi izvrsno integrirana brojna hrvatska zajednica još od kraja 19 stoljeća. Na suvremenoj čileanskoj književnoj sceni kao literarni fenomen izdvaja se više od stotinu pisaca hrvatskih korijena koji pišu na španjolskome jeziku.

Knjiga je predstavljena u Društvu čileanskih književnika, u Muzeju dekorativnih Palača Rioja u Valparaísu, u Iberoameričkoj zakladi te u Hrvatskome klubu u Santiagu de Chileu gdje je istovremeno predstavljena i knjiga Puentes sobre el mar: antología de poemas, cuentos y relatos de autores chilenos de ascendencia croata (Mostovi iznad mora: Antologija pjesama, kronika i priča čileanskih autora hrvatskog podrijetla) koju je objavila Udruga profesionalaca i poduzetnika hrvatskih korijena za koju je Lovrenčić napisala predgovor. Na predstavljanju je uz književnicu Lovrenčić govorio čileanski književnik hrvatskih korijena, diplomat i predsjednik Udruge Guillermo Mimica, čileanska književnica Carmen Troncoso i hrvatska diplomatkinja i esejistica dr. sc. Marta Tomić.

Dr. sc. Željka Lovrenčić je održala također i predavanje o svojoj prevoditeljskoj djelatnosti na Katoličkom sveučilištu te predstavila knjigu Borisa Domagoja Biletića Espuma de nubes veloces (Pjena brzih oblaka) koju je u njenom prijevodu objavila nakladnička kuća Editorial Mago iz Santiaga.

Hrvatsku je književnicu primio i čileanski predsjednik Gabriel Borić kojemu su uručene spomenute dvije antologije čiji fascinantni poetski svijet nedvojbeno ujedinjuju Čile i Hrvatsku.