Poetsko-glazbena priča o svetom Jeronimu

Hrvatsko kazalište u Švicarskoj (HKŠ) postavilo je na scenu još jedan svoj poetsko-glazbeni uradak, ovaj put o sv. Jeronimu Dalmatincu, jednom od najznačajnijih ljudi rođenih na hrvatskim prostorima, pod naslovom Jeronim iz Stridona.

Kao i uvijek u svom djelovanju tijekom posljednjih četvrt stoljeća, Hrvatsko kazalište u Švicarskoj i ovoga puta profesionalnim i amaterskim snagama izvodi ovaj mjuzikl u čijoj je realizaciji sudjelovalo oko stotinu sudionika. Snimljen je i kao televizijski film te ga se može pogledati na YouTubeu, a uskoro i na nekoliko domaćih televizijskih postaja. Na atraktivan, pa i zabavan način može se doznati i ponešto o manje poznatim zanimljivostima iz života sv. Jeronima te obogatiti vrijednostima koje su nam toliko potrebne za zadovoljan i uspješan svakodnevni život i zdrave međuljudske odnose.

U svekolikoj vrlo dobroj glumačkoj postavi ističu se Frane Vugdelija kao Jeronim, Jure Šimić kao Jeronimov otac Euzebije, Mirela Prokeš kao Jeronimova majka, Štefo Babić kao Jeronimov životopisac, Nikola Janjić i Marko Bulj kao biskupi, Slavko Tadić kao Jeronimov kolega sa studija, Marija Stanković i Ana Župarić kao monahinje, Sara Vrljić kao tajnica, Jelena Župarić kao novinarka te tri maškare: Luka Stanković, Ivica Šimić i Dominik Babić.

Scenografi su Marija Golemac i Domagoj Marić, glazbeni producent Ivo Andrijašević, snimatelj i montažer Matijas Knežević, autor teksta i glazbe Šimun Šito Ćorić, a redatelj Boris Katich.