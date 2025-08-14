Počinje 53. hrvatski seminar za strane slaviste

Seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se od 18. do 30. kolovoza u Dubrovniku, a u radu Seminara sudjelovat će 60 inozemnih slavista: sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes te studenata stipendista.

U ponedjeljak 18. kolovoza 2025. u Dubrovniku službeno se otvara 53. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U radu Seminara sudjelovat će 60 inozemnih slavista: sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i prevoditelja kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveno-stručni interes te studenata stipendista. Polaznici Seminara pristižu iz dvadeset (20) zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Finske, Francuske, Grčke, Italije, Kine, Litve, Mađarske, Njemačke, Poljske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Ujedinjenoga Kraljevstva i Ukrajine.

U nastavnome dijelu programa polaznici će u četrnaest (14) različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika te obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Usto će polaziti znanstvena predavanja tematski usmjerena na središnju temu Seminara – Baštine i nasljedovanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. Predavači na Seminaru bit će ugledni sveučilišni profesori i kulturni djelatnici iz Hrvatske i inozemstva: Morana Čale, Davor Dukić, Josip Lasić, Stela Letica Krevelj, Ranko Matasović, Divna Mrdeža Antonina, Anera Ryznar, Ninoslav Radaković, Josipa Tomašić Jurić, Tomislav Šakić, Aleksandra Ščukanec, Ljudmila Vasiljeva.

Kulturna će se zbivanja održavati u popodnevnim i večernjim satima. Za polaznike su organizirana stručna razgledavanja dubrovačkih znamenitosti te stručni izleti na Elafitsko otočje, u Cavtat i i Trsteno, sudjelovat će i na dijelu programa Dubrovačkih ljetnih igara. Tijekom filmske večeri prikazat će se hrvatski film Kontesa Dora (r. Z. Berković), a na Književnoj će večeri gost biti Želimir Periš.

Tijek 53. seminara moći će se pratiti na mrežnim stranicama Škole (http://www.zagrebacka-slavisticka-skola.com/), u rubrici Seminarski dnevnik.

Zagrebačka slavistička škola djeluje u okviru Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovogodišnji su seminar organizirali Igor Marko Gligorić, voditelj Škole, Goranka Šutalo, zamjenica voditelja, Ninoslav Radaković, programski tajnik. Organizaciju 53. seminara financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Grad Dubrovnik i gradske ustanove, Filozofski fakultet u Zagrebu i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Knjige su za 53. seminar darovali Matica hrvatska, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatska sveučilišna naklada, FF press, OceanMore, Zagrebačka slavistička škola.