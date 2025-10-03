Otvorenje izložbe „Otisak misli“ Darka Vukovića u Hrvatskoj matici iseljenika

U organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatske matice iseljenika postavljena je izložba koja donosi ilustracije iz izdanja časopisa Nova riječ iz Subotice.

U petak, 3. listopada 2025. godine, u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu svečano je otvorena izložba ilustracija „Otisak misli“ Darka Vukovića. Izložba donosi ilustracije iz izdanja časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ, čime se još jednom naglašava važnost vizualnog izraza u književnom i umjetničkom kontekstu.

Izložbu je otvorio dr. sc. Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, a prigodne govore održali su Josip Bako, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Branimir Kopilović, stručni suradnik u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata, te dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Program otvorenja vodila je Lucija Starčević, voditeljica Odjela za kulturu u Hrvatskoj matici iseljenika, a glazbena točka u izvedbi Lucije Vukov, studentice flaute rodom iz Subotice, unijela profinjen umjetnički ugođaj i zaokružila kulturni doživljaj ovoga događaja.

Darko Vuković je profesor na Katedri za grafički dizajn na Akademiji umjetnosti Sveučilišta u Novom Sadu, i dugogodišnji suradnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na brojnim publikacijama, izložbama i drugim projektima. Profesor Vuković autor je dizajna časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ koji od 2013. godine izlazi u sunakladništvu Zavoda za kulturu i Novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ iz Subotice. Za ovu izložbu, nastalu tijekom 2023. godine, odabrane su i tiskane na prigodnim panoima po jedna naslovnica i nekoliko ilustracija iz svakoga godišnjeg izdanja časopisa Nova riječ. Časopis nastoji pridonijeti prezentaciji ali i kritičkom iščitavanju i valorizaciji aktualne književne produkcije Hrvata u Vojvodini te njihova književnog naslijeđa, a obrađuje i teme iz drugih disciplina, poput umjetnosti, povijesti i kulturologije.

Izložba „Otisak misli“ još je jedna potvrda trajne vrijednosti književno-umjetničkog stvaralaštva te važnosti povezivanja hrvatske kulturne scene s Hrvatima izvan domovine.