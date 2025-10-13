Otvorena izložba „Moja Hrvatska“ u OŠ Bakar

Izložba likovnih radova učenika hrvatske nastave u inozemstvu ostvarena je posredstvom Hrvatske matice iseljenika.

U četvrtak, 9. listopada 2025., u školskoj knjižnici Osnovne škole Bakar ( Primorsko-goranska županija) otvorena je Izložba likovnih radova „Moja Hrvatska“. Hrvatska matica iseljenika proslijedila je našoj školi posredovanjem riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika tristotinjak likovnih radova učenika Hrvatske nastave u inozemstvu. S triju kontinenata (Europe, Australije i Južne Amerike) pristigli su likovni doživljaji domovine. Po dvadesetak radova izložili smo u našim područnim školama i Gradskoj knjižnici Bakar, dok je većinu radova profesorica Ana Emili Odović postavila u matičnoj školi.

Gospođa Renata Garbajs, voditeljica riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika, na otvorenju je izrazila zadovoljstvo dobrom suradnjom s Osnovnom Školom Bakar koja seže od Erasmus projekta Povratak korijenima.

Članice dramske grupe uveličale su otvorenje interpretacijom pjesama Hrvatska Drage Ivaniševića i Naš domaći glas Ante Dukića.

Ukoliko želite vidjeti koji motivi podsjećaju mlade Hrvate koji žive u inozemstvu na njihovu domovinu, slobodno navratite tijekom sljedeća tri tjedna, uz prethodnu najavu.