Osma Kulturno-vjerska baština Hrvata BiH održana u Stocu

Folklor, književnost, duhovnost i suradnja lokalne zajednice i Hrvatske matice iseljenika obilježili su ovogodišnje izdanje programa održanog u sklopu Ilindanskih svečanosti.

Program Hrvatske matice iseljenika „Kulturno-vjerska baština Hrvata BiH – Vratimo nadu zavičaju“ ove je godine održan u Stocu, gradu bogate povijesti i živoga hrvatskog identiteta, povezujući obilježavanje Dana Grada, kulturne i književne sadržaje te susrete koji potvrđuju trajnu povezanost Hrvata u Bosni i Hercegovini s domovinom i hrvatskim iseljeništvom.

Postoje gradovi koji svoju priču pričaju kamenom, rijekom i ljudima. Stolac je jedan od njih. Grad na obalama Bregave, okružen srednjovjekovnim nekropolama, starim mostovima i tragovima brojnih civilizacija, ovih je srpanjskih dana ponovno postao mjesto susreta ljudi, običaja i zajedničkih vrijednosti. U ozračju Ilindanskih svečanosti, kojima Stolac tradicionalno slavi blagdan svoga zaštitnika sv. Ilije Proroka i Dan Grada, održan je ovogodišnji program Hrvatske matice iseljenika „Kulturno-vjerska baština Hrvata BiH – Vratimo nadu zavičaju“, jedan od najznačajnijih Matičinih programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Program, koji se svake godine održava u drugoj sredini, već godinama povezuje Hrvate u domovini, Bosni i Hercegovini i hrvatskom iseljeništvu. Nakon Zagreba, Sarajeva, Jajca, Livna, Rame, Plehana i Guče Gore, ove je godine domaćin bio Stolac – grad koji je svojom poviješću, kulturnom baštinom i gostoljubivošću pružio dostojan okvir susretu posvećenom očuvanju hrvatskoga kulturnog, vjerskog i nacionalnog identiteta.

U ZNAKU DANA GRADA STOCA

Program je započeo sudjelovanjem izaslanstva Hrvatske matice iseljenika u obilježavanju Dana Grada Stoca. U ime Hrvatske matice iseljenika u programu su sudjelovale Ivana Rora, zamjenica ravnatelja, Snježana Radoš, članica Upravnog vijeća i Anita Bračić, voditeljica projekta.

Uz Gradsku upravu Stoca delegacija HMI-ja položila je vijenac i zapalila svijeću kraj spomen-obilježja u sjećanje na poginule branitelje HVO-a

Uz predstavnike državnih, županijskih i lokalnih vlasti, braniteljskih udruga, kulturnih i društvenih ustanova te brojne građane, izaslanstvo Hrvatske matice iseljenika je odalo počast poginulim braniteljima HVO-a kraj spomen obilježja u središtu grada polaganjem vijenaca, paljenjem svijećai molitvom koju je predvodio župnik don Gordan Božić.

Istoga dana, u večernjim satima, u jedinstvenom ambijentu UNESCO-om zaštićene nekropole stećaka Radimlja održan je svečani prijam povodom Dana Grada Stoca. Tom je prigodom potpisan i Sporazum o suradnji između Hrvatske matice iseljenika i Grada Stoca.

– Svečani prijam u povodu Dana grada Stoca na prostoru nekropole stećaka Radimlja

KNJIGA KAO SVJEDOČANSTVO VJERE I ZAVIČAJA

U prepunom Duhovno-kulturnom centru Sarsenterum predstavljena je prva knjiga Stočanke Dragice Raguž, „Anđele Božji, čuvaru mili“.

Okupljene je na početku pozdravio predsjednik Ogranka Matice hrvatske Stolac dr. Mladen Bošković, dok su knjigu predstavili Ivo Raguž i prof. Ilija Drmić, istaknuvši kako je Stolac dobio novu autoricu čije je književno prvijenstvo prožeto vjerom, obiteljskim vrijednostima i ljubavlju prema rodnome kraju.

– Predstavljanje knjige Dragice Raguž u Duhovno-kulturnom centru „Sarsenterum“

Posebno dojmljiv trenutak večeri bilo je čitanje emotivne priče o Marku i Peri, svjedočanstva o vjeri, odanosti i životnoj ustrajnosti, dok je glazbeni ugođaj upotpunila ženska pjevačka skupina Vidostačka kraljica. Bila je to večer koja je još jednom pokazala da se identitet jednoga naroda ne čuva samo velikim događajima nego i tihim, osobnim pričama koje ostaju trajno zapisane.

VEČER FOLKLORA – SLAVLJE BAŠTINE I ZAJEDNIŠTVA

U okviru programa Kulturno-vjerske baštine Hrvata BiH pod geslom Vratimo nadu zavičaju održana je Večer folklora u Stocu, jedne od najvažnijih kulturnih manifestacija Ilindanskih svečanosti, u suradnji s HKUD-om Stolac i Župom Stolac te uz potporu Gradske uprave Stolac i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

Program je započeo svečanim misnim slavljem u župnoj crkvi sv. Ilije Proroka, koje je predslavio i propovijedao don Mate Galić. Nakon misnog slavlja uslijedio je mimohod sudionika do pozornice u dvorištu crkve, nakon čega je uslijedio mimohod sudionika do pozornice u dvorištu crkve, gdje je u sklopu programa održana Večer folklora u Stocu.

– Misno slavlje u župnoj crkvi sv. Ilije proroka u Stocu

Okupljenima su se prigodnim riječima obratili: Žana Ćorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH, Ivana Rora, zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, Stjepan Bošković, gradonačelnik Grada Stoca te stolački župnik don Gordan Božić.

„Vratimo nadu zavičaju…. Tako je to emotivno, jako, pametno. Ali, ne ide bez truda. Ne ide bez muke, ne ide bez onoga što se treba dogoditi svaki dan, ili bar jedan put tjedno u godini dok dođe do ovoga nastupa. Zato, očito ima ovdje onih koji su se trudili da vrate nadu zavičaju i da se mi možemo večeras zajedno proveseliti“ – kazao je don Gordan Božić proglašavajući manifestaciju otvorenom.

Žana Ćorić Ivana Rora don Gordan Božić

“Večeras nas okuplja snažno i emotivno geslo ‘Vratimo nadu zavičaju’. Upravo tako bilo i za prve manifestacije održane 2018. godine u Zagrebu. Njezin idejni začetnik i pokretač bio je pokojni fra Stipo Karajica u čiju se čast, kao trajni spomen na neumorni rad, manifestacija održavaja i danas. Njegova vizija živi kroz zajedništvo koje dijelimo u ovom programu koji provodi i provodit će i dalje Hrvatska matica iseljenika s ciljem osnaživanja svojih aktivnosti u Bosni i Hercegovini” – naglasila je Ivana Rora.

Na pozornici su se potom predstavili domaćini HKUD Stolac, kao i HKUD Domanovići, HKUD Dubrave – Aladinići, HKUD Luke, HKUD Rotimlja, HKUD Naši korijeni iz Bobanova Sela, HKUD Brotnjo iz Čitluka, Etno skupina Bura iz Aladinića te Klapa Lakrima iz Mostara. Svako je društvo pjesmom, plesom i narodnim nošnjama predstavilo bogatstvo tradicije svoga kraja, potvrđujući kako je kulturna baština Hercegovine i danas živa, snažna i prenošena s naraštaja na naraštaj.

– U programu je nastupilo sedam kulturno-umjetničkih društava iz Hercegovine i dvije klape

Nakon službenoga programa druženje je nastavljeno uz glazbu i zajedništvo, u ozračju koje je najbolje pokazalo smisao ove manifestacije – povezati ljude, sačuvati baštinu i učvrstiti osjećaj pripadnosti.

MOST KOJI POVEZUJE

Program „Kulturno-vjerska baština Hrvata BiH – Vratimo nadu zavičaju“ tijekom godina prerastao je okvire kulturne manifestacije. Postao je mjesto susreta ljudi, ideja i zajedničke odgovornosti za očuvanje hrvatskoga identiteta u Bosni i Hercegovini. Kroz susrete, razgovore, kulturne sadržaje i zajedničku molitvu potvrđuje se da hrvatska baština nije samo vrijedno nasljeđe prošlosti, nego i temelj budućnosti.

Ovogodišnje izdanje u Stocu još je jednom pokazalo koliko je važno graditi partnerstva između lokalnih zajednica, kulturnih ustanova i institucija Republike Hrvatske te njegovati povezanost s Hrvatima izvan Hrvatske. Upravo u takvim susretima nastaje ono najvrjednije – osjećaj da, unatoč udaljenostima i izazovima, hrvatski narod ostaje povezan zajedničkom poviješću, kulturom, vjerom i odgovornošću prema zavičaju.

Na završetku programa Hrvatska matica iseljenika uputila je iskrenu zahvalnost Gradu Stocu, gradonačelniku Stjepanu Boškoviću, djelatnicima Gradske uprave, HKUD-u Stolac, Župi sv. Ilije Proroka te svim Stočankama i Stočanima na srdačnom gostoprimstvu, partnerstvu i predanom angažmanu u organizaciji ovogodišnjega programa.