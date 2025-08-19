Orgulje za istarske crkve

Branko Baf , iseljenik koji već 55 godina živi u Njemačkoj, osigurao je donacije električnih orgulja iz Njemačke za župnu crkvu sv. Ivana Krstitelja u Labincima i crkvu posvećenu blaženom Alojziju Stepincu u Škropetima .

Branko Baf, glazbenik, glazbeni pedagog, zborovođa, dirigent i profesor ,istaknuti istarski iseljenik već 55 godina živi u Njemačkoj. Ljubav i čvrstu povezanost s domovinom i rodnom Istrom iskazuje promovirajući hrvatsku kulturu, najviše putem glazbe. Plodonosnu i dugogodišnju suradnju kao zborovođa Mješovitog zbora u Lembecku ostvario je s pazinskim zborom Roženice na turnejama i koncertima u Njemačkoj i Hrvatskoj. Potaknuo je suradnju i razmjenu i pazinske gimnazije s gimnazijom u Marlu gdje je radio. Sastavio je i opsežnu pjesmaricu poznatih hrvatskih pjesama (s njemačkim prijevodom), a uz klavir prati i pjevanje tih pjesama na „Večeri hrvatske pjesme“ u Dortmundu. Na njegovu inicijativu ostvarena je suradnja Mješovitog zbora i simfonijskog orkestra Confido e camerata iz Dorstena i Mješovitog akademskog zbora Muzičke akademije u Puli te je održano više koncerata u Istri i Njemačkoj u čijoj je realizaciji sudjelovala i pulska podružnica Hrvatske matice iseljenika.

Ovoga je proljeća i ljeta Branko Baf za dvije istarske crkve osigurao donacije električnih orgulja. Njegovom privatnom inicijativom orgulje su dopremljene iz Njemačke u Istru. Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Labincima dobila je na dar orgulje iz župe sv. Ewalda iz Dorsten-Rhade. Isti model orgulja (s dva manuala i pedalom) dobila je i crkva posvećena blaženom Alojziju Stepincu u Škropetima. Orgulje u Škropetima dar su Branka Bafa, koji je orgulje također dobio na dar i kojima su nakon smrti njegova prijatelja i ravnatelja škole Bruna Pastora prijetili otpis i uništenje.

Donirane orgulje u Škropetima

Zahvaljujući hvalevrijednoj inicijativi i trudu našeg iseljenika Branka dvije istarske crkve bogatije su za vrijednu donaciju koje će zasigurno biti i na radost upraviteljima župa i svim župljanima.

Orgulje u Škropetima bit će posvećene prigodom blagdana bl. Alojzija Stepinca, a na orguljama u Labincima, gdje Branko ima kuću i trenutno boravi sa svojom djecom i unucima, ovoga je ljeta već i zasvirao.