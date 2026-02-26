Oproštaj od ‘kavaljera’ Marka Majkovice i u Beču

Marko Majkovica, glazbenik, skladatelj i aranžer preminuo je u prosincu 2025. godine u glavom gradu Austrije, gdje je i posljednjih godina živio. Ovaj rođeni Dubrovčanin bio je jedan od osnivača sastava Dubrovački kavaljeri, ali i dugogodišnji suradnik Hrvatske matice iseljenika.

Misa zadušnica za Marka Majkovicu služena je krajem veljače u crkvi Am Hof u Beču, a potom je u Hrvatskom centru održana komemoracija na kojoj su se članovi sastava Dubrovački kavaljeri oprostili od svoga dugogodišnjeg člana, istaknutog glazbenika i ponosnog Dubrovčanina. Na poziv voditelja Dubrovačkih kavaljera, Josipa Ćenića u austrijskom glavnome gradu okupio se velik broj kako hrvatskih tako i austrijskih prijatelja, štovatelja te predstavnika institucija u kojima su Marko Majkovica i Kavaljeri uvijek bili rado viđeni gosti. Među njima je bio i bivši predsjednik Pokrajinskog parlamenta Beča, Ernst Woller, čime je još jednom potvrđen ugled koji je Majkovica uživao u austrijskom javnom životu. Komemoraciji je nazočio i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, istaknuvši kako je Majkovica svojim glazbenim i društvenim angažmanom, zajedno s Dubrovačkim kavaljerima, dao vrijedan doprinos raznolikosti austrijske glazbene scene te pridonio ugledu hrvatske zajednice u Austriji.

Marko Majkovica, rođen je 1959. godine u Dubrovniku, a preminuo je 4. prosinca 2025. u Beču. Kao skladatelj, aranžer i izvođač, godinama je svojim talentom povezivao domovinu i iseljeništvo te spajao život Hrvata, povijesnih gradova, Beča i Dubrovnika. Bio je istinski prijatelj i suradnik Hrvatske matice iseljenika – podružnice Dubrovnik, s kojom je dugi niz godina uspješno surađivao. Uvijek spreman pomoći, zapjevati i sudjelovati u obilježavanju brojnih obljetnica i kulturnih događaja, ostavio je neizbrisiv trag svojim nesebičnim djelovanjem i prijateljskim odnosom prema svima s kojima je surađivao.

S Dubrovačkim kavaljerima, u organizaciji Hrvatske matice iseljenika – podružnice Dubrovnik, nastupao je na mnogim koncertima u Crnoj Gori, Italiji- u Molizeu i u Padovi, više puta u Austriji: u Beču i u Salzburgu kao i na nekoliko obljetničkih koncerata u Dubrovniku. Iako je živio u Beču, Marko je redovito i rado dolazio u rodni Dubrovnik koji je za njega imao posebno mjesto u srcu, baš kao što i sam Marko ima kod mnogih koji su imali priliku upoznati ga i surađivati s njime.

Tako su se od Marka nekoliko dana prije Beča oprostili i u rodnome mu Dubrovniku. Sjećanje na Marka organizirali su Hrvatska matica iseljenika – podružnica Dubrovnik, Hrvatsko austrijsko društvo Dubrovnik i Udruga 3D+ UPIOU u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Markovi najbliži, suradnici i brojni umjetnici su kroz pjesmu, stihove i uspomene odali počast čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i društvenom životu Grada.

Foto: Željko Tutnjević
Tekst: HMI   Foto: FB Hrvatsko veleposlanstvo u Austriji/Željko Tutnjević

