Od Pašmana i Hvara do Rima: dvije bodulice proglašene „Ženama godine 2026”

Zrinka Bačić i Luči Žuvela nagrađene za izniman doprinos hrvatskoj zajednici i povezivanju Hrvatske i Italije

Na obilježavanju Dana žena u Rimu udruga Hrvatsko-talijanski mozaik dodijelila je priznanje “Žena godine 2026.” Zrinki Bačić i Luči Žuveli za njihov izniman doprinos hrvatskoj zajednici i jačanju kulturnih veza između Hrvatske i Italije. Zrinka Bačić posebno je nagrađena i za dugogodišnje inicijative i projekte u Mozaiku te promociju Hrvatske u Rimu, dok je Luči Žuvela istaknuta zbog svog akademskog, kulturnog i društvenog rada u području jezika, migracija i interkulturalnog dijaloga.

Uz ovogodišnje jubilarno deseto obilježavanje Dana žena, udruge Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima, na ceremoniji uručenja priznanja Žena godine, dodijeljeno je i visoko priznanje Zrinki Bačić, kao najzaslužnijoj za mnogobrojne inicijative i projekte ove hrvatsko-talijanske udruge u njenom desetljetnom djelovanju. Okupljeni u udruzi željeli su da se i na takav način iskaže poštovanje osobi koja je dala upečatljiv doprinos promociji Hrvatske u Rimu, kao i doprinos lokalnoj rimskoj hrvatskoj zajednici.

Zrinka Bačić, Luči Žuvela i Ivana Milina

Uz ovogodišnje jubilarno deseto obilježavanje Dana žena udruge Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima, uz redovno proglašenje priznanja Žena godine, organizirana je i svečana ceremonija uručivanja specijalne nagrade i priznanja osobi koja je najzaslužnija za brojne inicijative i projekte ove udruge u prvom desetljeću. Stoga je, uz redovite pripreme za ovogodišnje obilježavanje Dana žena Mozaika, istodobno pokrenuta još jedna, posebno složna i jedinstvena inicijativa. Okupljeni u udruzi Mozaik, članovi su odlučili uz jubilarno deseto obilježavanje Dana žena, uručiti posebno priznanje „Žena desetljeća” gospođi Zrinki Bačić.

Uz spomenuto važno priznanje pokrenuta je, pod vodstvom predsjednice Mozaika Ivane Miline, i druga složna akcija: da se Zrinku obraduje znakom pažnje kao izrazom zahvalnosti za energiju, predanost, entuzijazam i ljubav koje svakodnevno ulaže u hrvatsku rimsku zajednicu. Velikodušan odaziv nije stigao samo od sadašnjih članova Mozaika, nego i od osoba koje su tijekom ovih jedanaest godina djelovanja bile u doticaju s Mozaikom, iako njihove adrese danas možda više nisu rimske. Bio je to način da se iskaže poštovanje osobi koja je dala upečatljiv doprinos promociji Hrvatske u Rimu, kao i doprinos lokalnoj rimskoj hrvatskoj zajednici.

Pašmanka Zrinka Bačić proglašena Ženom desetljeća za nesebično zalaganje u organizaciji kulturnih i društvenih projekata

– Zrinka Bačić dobitnica je i posebnog priznanja “Žena desetljeća”

Zrinka Bačić, inače, potpredsjednica rimskog Mozaika, odveć je poznata u krugovima hrvatske zajednice u cijeloj Italiji, a često je prva osoba kojoj se obraćaju ili koja se preporuči pri dolasku u Rim bilo iz Hrvatske ili iseljeništva.

U rujnu ove godine biti će punih 36 godina kako je njena adresa prebivališta u Rimu. Međutim, koliko god godina da je dug Zrinkin rimski život, uvijek je bio protkan i odisao je Hrvatskom. Tako je počev od posla, svojih prvih deset godina radnog vijeka provela u Veleposlanstvu pri Svetoj Stolici, a zadnja dva desetljeća, zaposlena je u Veleposlanstvu RH u Italiji.

Rođena na otoku Pašmanu, srednju školu završava u Splitu i s tek navršenih devetnaest godina, kada je na nagovor prijateljice, koja je redovito ljetovala kod nje u Mrljanima, dolazi u Rim. Imala je namjeru zadržati se tek nekoliko mjeseci, međutim, upravo rat donosi životni zaokret, te privremeni boravak pretvora u životni projekt u Vječnom gradu.

Rim će toj mladoj, vitkoj, punoj života djevojci uskoro pokazati jednu od svojih ljepših strana. Ubrzo nakon dolaska u Rim upoznaje današnjeg supruga Fabrizija, koji neće biti samo njezin životni suputnik i otac njihovo troje djece, nego će joj kroz sve godine zajedničkog života biti i najveća podrška u njezinu nesebičnom zalaganju za ostvarenje projekata i izgradnju mostova kojima neprekidno učvršćuje veze između Hrvatske i Italije. Kroz brojne projekte Zrinka je postala važna spona između Hrvatske i Italije, zasluživši epitet „veleposlanice srca“. Njezin rad nije samo administrativni doprinos udruzi; to je neprekidno tkanje mreže veza između dviju domovina koje podjednako voli.

Tri Pašmanke u Rimu: Ivana Jureško, Giulia Verdat i Zrinka Bačić

U nagrađenom kratkometražnom filmu, Zrinikine kćerke Giulie, koja je i sama aktivna članica Mozaika, kao dio završnog maturalnog rada, možemo upoznati i intimniji dio životne priče Zrinke Bačić. Kroz ovaj video uradak profesori i učenici Giulijine rimske gimnazije, imali su priliku iz prve ruke čuti jedno svjedočanstvo odrastanja djece u zadnjim decenijama postojanja bivše Jugoslavije. Saznati više o Domovinskom ratu u Hrvatskoj, s čime su se suočavali i na koji način preživljavali ratna stradanja i oni koji su bili priseljeni biti u drugoj zemlji. Razdvojenost od obitelji koja je ostala u Hrvatskoj, samo će dodatno učvrstiti već jaku bliskost. Jedni drugima postaju čvrsti oslonac kad se budu morali suočiti s obiteljskom tragedijom. Zrinka će biti uz roditelje, posebice majku, a oni uz nju. Crpeći snagu iz uzajamne podrške i onda kad rat i njegove posljedice zahvate i njihovu obitelj.

Teško je pobrojati sve aktivnosti u promociji Hrvatske u Rimu u kojima je sudjelovala, počevši od devedesetih godina kada je prikupljala pomoć za stradale u Domovinskom ratu pa do zadnjih deset godina kada je najaktivnija na području kulture i umjetnosti. Poznata i kao strastveni ljubitelj nogometa, 2012. godine u Rimu osniva hrvatsku nogometnu momčad „Croazia“, s kojom sudjeluje na malim turnirima, a nedugo zatim pokreće projekt „Nogometni turnir prijateljstva“u kojemu sudjeluju brojna strana veleposlanstva. Ljubav prema nogometu dijeli u obitelji s mužem Fabriziom, kao i sinovima Marcom i Ivanom, strastvenim navijačima nogometnog kluba Roma, a redovno organizira i gledanje utakmice hrvatske nogomentne raprezentacije tijekom svjetskog prvenstva.

Tijekom ovih godina uručena su joj razna priznanja, no svakako vrijedi spomenuti one najvažnije, počevši od Mozaika, čiji je jedan od glavnih aktera, dobitnik je Večernjakove domovnice za 2017. i 2025. godinu kao najbolja Hrvatska udruga u svijetu. Dobitnica je prestižne nagrade “Energije za Rim 2025.”, koju promovira Europski centar za kulturne studije s ciljem promidžbe vrijednosti zajednice u glavnom gradu Italije. Zrinka je izabrana između 66 osoba, od 700 sveukupno predloženih iz svijeta poduzetništva, kulture, sporta i društveno, volenterskog i zdrastvenog segmenta. Organizira programe namijenjene mladima, predstavljanje umjetnika iz Hrvatske i iseljeništva u Rimu, posebice mladih, kao doprinos promociji suvremene hrvatske umjetnosti, književnosti i glazbe. Isto tako, aktivni je član udruge “Jedna Musika” koja okuplja Hrvate u talijanskoj pokrajini Molise koji još živo njeguju hrvatski jezik.

Dobitnica je nagrade Grad Rim – Rim OPEN City 2014 – Najbolji trener turnira Mister Zrinka Bačić; “Utjecajne hrvatske žene 2018”; Večernjakova domovnica 2020- posebna nagrada za promociju Hrvatske u svijetu na području kulture; kustosica dijela posvećenog Hrvatskoj u vodiču „Mi, Istočna Europa (2013. – Općina Rim)“.

Idejni je začetnik mnogih proijekata od kojih su najvažniji:

– „Glava u balunu”, nogometni turnir prijateljstva 2013; „Hrvatski susreti u Rimu „ „Cooking show“ koji već više godine okuplja mnogobrojne udruge iz Rima, „CROetno festival“ 1,2,3,4; „Izvorno hrvatsko uz ženske ćakule“; jedna je od inicijatora projekta „MOLIZAIKO“, „Traganje za hrvatskim korjenima“; “Koracima prijateljstva kroz Vukovar, Dalmaciju i Istru“ prošlost sadašnjost i budućnost…

Svakako ne zaboravlja aktivnosti koje promiču njezin rodni otok Pašman u Italiji, na koji se vraća kad god je moguće. Ondje planira jednoga dana provoditi svoje mirnije dane. Na svom otoku ona puni baterije, ali na svoj aktivan, osoban način: od vrtlarstva do maslinarstva, dok u međuvremenu njezina hrvatska rimska zajednica željno iščekuje njezina izvješća.

Uz obrazloženje priznanja za „Ženu godine 2026.“ predsjednica Mozaika Ivana Milina, u prisnom i prijateljskom tonu – kakav je njihov odnos postao nakon toliko godina zajedničkog rada – istaknula je karakterne osobine Zrinke, s kojom već dugo rame uz rame ostvaruje brojne uspješne projekte. Nabrojala je i osobine koje su dobro poznate hrvatskoj rimskoj zajednici. Suosnivačica udruge Mozaik, neprežaljena Sarah Zuhra Lukanić, od milja je Zrinku prozvala „General“. Osoba koja ne štedi sebe, i istu predanost očekuje i od drugih kada je riječ o ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Ponekad su njezini maniri izravni i strogi, jer u projekte ulaže vrijeme, strast i velik trud, s dubokim osjećajem odgovornosti i istinskom predanošću. No, istodobno je i karizmatična, velikodušna i hrabra, dodala je Ivana, uz glasno odobravanje prisutnih. Možda je upravo kao prava otočanka posebno svjesna važnosti mostova koji spajaju ljude. Zato sebe nesebično daje u njihovu gradnju – mostova između kultura – stvarajući prijateljstva i povezujući ljude.

Sve to uspijeva uskladiti uz posao, obitelj i zajednicu, što njezin doprinos čini još posebnijim, naglasila je predsjednica Hrvatsko-talijanskog mozaika. Ovim priznanjem ostvaren je još jedan važan projekt, možda i najvažniji: odavanje priznanja pojedincu za nesebično zalaganje na dobrobit zajednice.

Hvaranka po rođenju, Rimljanka izborom: Luči Žuvela ‘Žena godine 2026.’ za izniman doprinos interkulturalnom obrazovanju, migracijskim politikama i jačanju kulturnih veza Hrvatske i Italije.

Poseban i svečan dio večeri ovogodišnjeg obilježavanja Dana žena, Društveno-kulturne udruge Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima, svakako je bila dodjela priznanja “Žena godine” za 2026. godinu. Naime, ovo važno priznanje dodjeljuje se članicama koje su se osobito istaknule u zajednici svojim svesrdnim zalaganjem i radom, jačaju kulturne veze između Hrvatske i Italije, stvarajući mostove suradnje, prijateljstva i razmjene. Na temelju zasluga i iznimnog zalaganja u hrvatskoj rimskoj zajednici, kao priznanje za trud i predani rad, priznanje je uručeno Luči Žuvela.

U obrazloženju dodijele nagrade Luči Žuvela, predsjednica Mozaika, Ivana Milina, navela je niz prezentacija i predavanja koje je Luči održala za udrugu Mozaik, ističući njenu spremnost u pružanju pomoći, stavljajući vlastito znanje na raspolaganje zajednici. U svome djelovanju ona spaja akademsku izvrsnost s ljudskom toplinom, ulažući svoje obrazovanje iz područja jezika i književnosti, migracija i ljudskih prava u škole, projekte i dijalog među kulturama.

Ova ponosna Hvaranka za sebe voli reći da je Hrvatica rođenjem, a Rimljanka izborom. Diplomirala je strane jezike i književnost na rimskom sveučilištu La Sapienza, u krugu uglednog profesora Predraga Matvejevića. Kao idejna začetnica i umjetnička ravnateljica posvetila je omiljenom profesoru, manifestaciju Mondo EX, s namjerom da pokaže koliko su misao, kultura i dijalog snažni kada ih vodi vizija i predanost.

Trenutačno radi u odjelu za savjetovanje i profesionalno usmjeravanje Regije Lazio, gdje se bavi socijalnim uslugama, savjetovanje i pomoć, u timu stručnjaka koji igraju ključnu ulogu u premošćivanju jaza između pojedinca i tržišta rada, djelujući kroz regionalne mreže. Istovremeno se bavi istraživačkim radom te djeluje kao edukatorica i savjetnica u području migracijskih politika i interkulturalnog obrazovanja. Posebno je značajno i njezino zalaganje na području upoznavanja i širenja svijesti o ženskom migracijskom iskustvu u Italiji.

Autorica je i urednica više knjiga i istraživanja iz područja interkulturalnog obrazovanja i rodnih politika. Kao suosnivačica i predsjednica kulturne udruge “Lipa”, godinama stvara prostor u kojem umjetnost i društveni angažman djeluju zajedno. Tijekom svog rada ostvarila je brojne izložbe, publikacije, dokumentarne projekte i međunarodne suradnje. Dobitnica je i nagrade “Energie per Roma” (Energije za Rim), koja se dodjeljuje osobama s posebnim doprinosom gradu kroz društveni angažman i kulturno djelovanje.

Vidno ganuta, neočekivano priznanje nazvala je na svoj karakterističan umjetnički način izražavanja: “Oblog duši”, ponavljajući da nije slutila da će ova nagrada doći u njene ruke, ali da joj ostavlja “trag miline”. Luči se zahvalila predsjednici Ivani Milani i drugim prisutnim članicama Mozaika, ponavljajući da će se njen doprinos Mozaiku i općenito hrvatskoj rimskoj zajednici nastaviti istim žarom i zalaganjem kao i dosad, te da “Ova nagrada pripada svim onim ženama, posebice mojoj mami Tonki Novak Žuveli, koje hrabro, često u tišini, čine ovaj svijet boljim mjestom”.