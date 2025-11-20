Od Južne Moravske do Kvarnera

Moravski Hrvati iz Češke u trodnevnom posjetu Kvarneru, tragovima svojih predaka iz 16. i 17. stoljeća

Iz Charvatske Nove Vsi kraj Breclava, Južna Moravska, Republika Češka od 14. do 17. studenog 2025. skupina Charvatčane Slovacky kružek od četrdeset moravskih Hrvata predvođena Martinom Radkovičem bila je u trodnevnom posjetu Kvarneru odakle su njihovi preci iselili u 16. i 17. stoljeću.

U zgusnutom programu razgleda otoka Krka, Opatije i Novog Vinodolskog u organizaciji Dragana Brnića, a u pratnji vodičkinje Jane Krasne, skupina je na Dan Sjećanja u organizaciji voditeljice HMI Rijeka Renate Garbajs posjetila i Trsatsko svetište Majke Božje te Trsatsku gradinu. Zahvaljujemo povratnici i pretplatnici Matice, Maji Bogdešić na doprinosu da se ovaj posjet ostvari.

Uz stručno vođenje fra Ivana upoznali su se s poviješću i značajem Svetišta te u crkvi zapjevali pjesmu Majci Božjoj te zapalili svijeće u spomen poginulim braniteljima Domovinskog rata.

Na Trsatskoj gradini uz hrvatsku zastavu ponijeli su pogled na Kvarner te najavili svoj novi skori posjet.