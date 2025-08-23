Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

Na Mirogoju, pred grobom Brune Bušića, ravnatelj HMI-ja Zdeslav Milas u znak sjećanja na žrtve totalitarnih režima

Ovaj dan posvećen je uspomeni na sve nevine žrtve totalitarnih režima, među kojima posebno mjesto zauzimaju hrvatski emigranti, progonjeni i utišavani u svijetu, ali nepokolebljivi u borbi za slobodnu i pravednu Hrvatsku.

Danas, 23. kolovoza, obilježavamo Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Tim povodom, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas položio je vijenac i zapalio svijeću na grobu Brune Bušića, najpoznatijeg hrvatskog poratnog emigranta i žrtve jugoslavenskog komunističkog režima.

„Prisjećamo se ovdje, pred grobom hrvatskog intelektualca i emigrantskog lidera Brune Bušića, koji je ubijen u Parizu 1978. godine kao žrtva državnog terorizma, svih žrtava totalitarnih režima. Tijekom proteklog stoljeća mnogi su Hrvati bili prisiljeni na iseljavanje pod pritiskom različitih nedemokratskih poredaka. Generacije su zatvarane i ubijane, a posebno prednjači komunistički režim, čije su žrtve najčešće prešućene. Kultura sjećanja i istina o tim vremenima od presudne su važnosti za budućnost hrvatskog demokratskog društva“, poručio je ravnatelj Milas.

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima ustanovljen je Deklaracijom Europskog parlamenta 2008. godine, a potvrđen Rezolucijom o europskoj savjesti i totalitarizmu 2009. Hrvatski sabor proglasio ga je spomendanom na sve žrtve tih režima.

Ante Bruno Bušić 

(6. 10.1939. Donji Vinjani kraj Imotskog – 16. 10. 1978. Pariz)

