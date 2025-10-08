NOVSKA POSTAJE CENTAR INOVACIJAI POSLOVNOG POVEZIVANJA HRVATA IZ DOMOVINE I ISELJENIŠTVA

Sljedećeg tjedna, 17. i 18. listopada, u Novskoj će se održati 11. izdanje međunarodne konferencije MEETING G2.11, platforme za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske. Riječ je o vodećoj međunarodnoj poslovnoj konferenciji koja već 11. godinu zaredom povezuje domovinsku i iseljenu Hrvatsku, s ciljem jačanja gospodarske suradnje, razmjene iskustava i stvaranja novih poslovnih prilika. Tim je povodom u Poduzetničkom inkubatoru PISMO2 u Novskoj održana i novinska konferencija na kojoj su organizatori detaljnije predstavili ovogodišnji skup. UPoduzetničkom inkubatoru PISMO2 skup su najavili gradonačelnica Grada Novske Marija Kušmiš, predsjednik Udruge Meeting G2 Antun Krešimir Buterin, ravnateljica Razvojne agencije Grada Novske Vida Iličić i potpredsjednik Udruge Meeting 2 Ante Lučić.

Ovogodišnja konferencija pod geslom „Život je igra – Hrvatska je tvoje igralište“ okupit će oko 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, čak 40 vrhunskih govornika i panelista, četiri inspirativna „keynote govornika“ te ekskluzivno predstaviti rezultate velikog globalnog istraživanja hrvatskog iseljeništva koje je Udruga Meeting G2 provela ovog ljeta diljem svijeta.

Poseban naglasak ove godine stavljen je na „zemlju partnera“ – Švedsku, iz koje u Novsku dolazi troje uglednih gostiju:

Roko Kursar, dogradonačelnik trećeg po veličini švedskoga grada Malmoa koji će sudjelovati u panelu o gamingu jer je Malmo najveći europski centar gaming industrije

dr. Katarina Gospic, vrhunska švedska znanstvenica i stručnjakinja za AI i istraživanje ljudskog mozga koja će sudjelovati u panelu o umjetnoj inteligenciji

Siniša Grgić, veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj i Latviji koji će, uz sudjelovanje u panelu o IT-ju u poljoprivredi, održati i ključno predavanje "Od Novske do Stockholma: podaci kao zajednički jezik današnjice"

NOVSKA – Vizija rasta u budućnosti

Grad koji se proteklih godina prometnuo u simbol razvoja gaming industrije i modernih tehnologija, postao je prirodan domaćin konferencije koja spaja znanje, inovacije i poduzetništvo.

„Novska je počašćena što je domaćin ove konferencije, spojiti domaću i iseljenu Hrvatsku nije lako, naši partneri u organizaciji to znaju i uspješni su u tome već 11 godina. Drago mi je da se 11. konferencija održava upravo u Novskoj kada je i zanimljiva tema – o gamingu bruji ne samo Hrvatska, nego i puno šire, usmjerena je mladima, a Novska kao domaćin itekako ima što reći o gamingu i svjedočiti koliko je ta tema aktualna među mladima i koliko je i kako gaming promijenio Novsku“, istaknula je gradonačelnica Kušmiš.

„Novska je grad koji čuva svoje tradicionalne vrijednost, čuva svoj narod, nastoji ostaviti mlade obitelji ovdje u gradu, ali isto tako i gleda u budućnost i moderne tehnologije. Gaming je taj koji je zasigurno i mamac za neke nove mlade, i za nove i buduće aktivnosti koje će promijeniti Novsku i Hrvatsku. Nastojimo svojim mjerama i potporama, ne samo biti podrška poduzetništvu, nego zadržati mlade i vratiti one koji su Novsku napustili iz raznih razloga, obrazovanja, posla ili drugih interesa, ali i privući sve one koji Novsku vide kao mjesto života te kao mjesto za stvaranje i širenje obitelji,“ poručila je gradonačelnica Kušmiš.

Predsjednik Udruge Meeting G2 Antun Krešimir rekao je da se program ne temelji samo na gaming industriji, jer je to uska niša, nego su oko gaminga izgradili čitav program koji obuhvaća razne suvremene tehnologije: od AI-ja, dronova i robotike, do svemirskih tehnologija i IT-ja u poljoprivredi jer Slavonija je ipak prvenstveno i hrvatska žitnica.

„Kroz sve te teme i uz pomoć vrhunskih 40 govornika i panelista želimo pokazati gdje se Hrvatska nalazi na toj tehnološkoj karti i kakav položaj zauzimamo u globalnom kontekstu. Presretni smo što u Novsku dovodimo vrhunske govornike. Iz Švedske nam dolazi njih troje: dogradonačelnika Malmöa Roka Kursara nismo pozvali samo zato što je uspješan Hrvat u Švedskoj, već zato što je Malmö najveći europski centar gaming industrije pa vjerujemo u moguću suradnju Novske i Malmoa. Katarina Gospić ugledna je švedska znanstvenica koja istražuje AI i utjecaj na ljudski mozak, dok je hrvatski veleposlanik u Švedskoj Siniša Grgić ujedno i inovativan poduzetnik s nizom uspješnih IT projekata. Od međunarodnih gostiju ističem i dolazak najviše pozicioniranog Hrvata u argentinskoj vladi. Nicolas Bronzovich direktor je Nacionalnog instituta za tehnologiju u poljoprivredi. Ako znamo da je Argentina među najvećim svjetskim poljoprivrednim proizvođačima, od njega sigurno možemo mnogo naučiti. Ali i on će upoznati naše druge paneliste i inovatore pa možda potaknemo suradnju na obostranu korist“, istaknuo je Buterin.

Potpredsjednik Ante Lučić naglasio je da su u prvih 10 godina rada Udruge uglavnom, izuzev Siska, bili vezani za Zagreb. „Novim konceptom želimo se izmjestiti izvan Zagreba, kako bismo ukazali na mnogima ne toliko vidljive, ali atraktivne investicijske prilike u drugim mjestima i gradovima diljem Hrvatske, kao što je Novska. Stavljamo naglasak na promociju poslovne suradnje između domovinske i iseljene Hrvatske,“ rekao je.

Ravnateljica Razvojne agencije Grada Novske NORA Vida Iličić naglasila je kako: „Održavanje konferencije u Novskoj može u nekoliko segmenata doprinijeti razvoju grada, a pogotovo poduzetništva. Želimo omogućiti povezivanje naših poduzetnika s poduzetnicima iz dijaspore, kroz sve grane gospodarstva, kako bi se ostvarila suradnja, razmjena znanja i iskustava. Kroz naš panel predstavit ćemo potencijale Novske, a kruna svega bila bi da dobijemo novog investitora.“

U prvih 10 godina konferencija je okupila 2000 sudionika iz 35 zemalja svijeta. Pozvani su svi poduzetnici i investitori i svi zainteresirani da se uključe jer je ovo prilika za nova poznanstva, prijateljstva i poslovne suradnje, ali prije svega konferencija koja spaja za budućnost.

PANELI: od Novske do svemira

Konferenciju otvara panel „POTENCIJALI: Novska – raj na Zemlji“, na kojem će lokalni lideri i poduzetnici predstaviti projekte i investicije koje grad sve snažnije pozicioniraju kao privlačnu destinaciju za ulaganja i povratnike.

Slijedi tematska rasprava o umjetnoj inteligenciji u kojoj će, uz dr. Katarinu Gospic, sudjelovati domaći i eksperti za umjetnu inteligenciju Davor Aničić (Velebit AI / Cro AI), Dejan Iličić (AI Power / Centar za umjetnu inteligenciju Lipik) i Dorian Čupek (Hexmix).

Na panelu „GAMING: Game on, Croatia!“ naglasak će biti na razvoju domaće gaming industrije i ulozi Novske kao hrvatskoga gaming centra. Budućnost tehnologije otvorit će uzbudljivi paneli „Dronovi i roboti“ i „Hrvatska do svemira“ koja će nam ponuditi i dvometarsku maketu rakete za osvajanje svemira, dok će završna rasprava „IT i poljoprivreda – Od pluga do drona“ prikazati kako digitalna transformacija mijenja poljoprivredu. Oba panela imat će i sudionike iz svijeta – u panel o svemiru iz SAD-a će nam se javiti znanstvenik Vladimir Ivković koji provodi razna istraživanja za američku NASA-u, dok će u poljoprivrednom panelu iz Argentine osobno stići najviše pozicionirani Hrvat u argentinskoj vladi – Nicolas Bronzovich, predsjednik nacionalnog Instituta za tehnologiju u poljoprivredi (INTA).

KEY NOTE GOVORNICI, INICIJATIVE I NETWORKING

Uz panele, sudionici će imati priliku poslušati inspirativna predavanja koja pomiču granice mogućeg – u biznisu, tehnologiji i osobnom razvoju, upoznati nove inicijative za povezivanje Hrvata u svijetu te sudjelovati u tradicionalnom umrežavanju Who is Who at G2.

Osim već spomenutog veleposlanika Siniše Grgića, ostali su ključni govornici:

Damir Šlogar , osnivač Muzeja video igara –“Život je igrica”

, osnivač Muzeja video igara –“Život je igrica” Luka Nuić , Nucleus Aerospace – “Od kvarta do Karmanove linije i malo dalje”

, Nucleus Aerospace – “Od kvarta do Karmanove linije i malo dalje” Dina Levačić, daljinska plivačica – “Kako ostvariti nemoguće”

“Meeting G2 svake godine dokazuje da hrvatski poduzetnici, bilo u domovini ili izvan nje, imaju što ponuditi i jedni drugima i svijetu,” zaključio je Buterin.

POSLOVNO, ALI I ZABAVNO

Prvi konferencijski dan, petak, 17. listopada, završit će gala večerom i zabavnim programom na glavnom trgu u Novskoj. Novljani i sudionici Konferencije zajedno će proslaviti Dan grada i tradicionalno Lukovo, uz koncerte Prljavog kazališta i CroDance Teama.

Drugi dan, u subotu 18. listopada, predviđen je opušteniji program: obilazak gradskih i poslovnih investicija, vožnja solarnim brodovima i ručak u Parku prirode Lonjsko polje, a sve opet završava koncertima na glavnom trgu – nastupaju Mate Bulić i Magazin.

PROGRAM I ULAZNICE

Cjelokupni program konferencije dostupan je na službenim stranicama Meeting G2, a ulaznice se mogu nabaviti putem Entrio platforme.

Poslovno povezujemo Hrvatsku i hrvatsko iseljeništvo!

Konferenciju i ove godine podržavaju najviše državne institucije: Predsjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo demografije i useljeništva te Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

MEETING G2.11 organizira udruga Meeting G2 u suradnji s Gradom Novskom, Razvojnom agencijom Novska, Sisačko-moslavačkom županijom, Hrvatskom gospodarskom komorom i partnerima iz Hrvatske i dijaspore.