NAJAVA: Zimska škola hrvatskog folklora

Pozivamo vas na Zimsku školu hrvatskoga folklora koja će se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održati od 3. do 12. siječnja 2026. godine u Sisku.

Zimska škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala ALPSKOG PODRUČJA: ZAGORJA, KARLOVAČKOG POKUPLJA, JASKANSKOG PRIGORJA I POJLA, ISTRE, GRADIŠĆANSKIH HRVATA, SAMOBORSKOG, ZAPREŠIĆKOG, VRAPČANSKOG, ZAGREBAČKOG PRIGORJA I POLJA, SESVETSKOG, ZELINSKOG I VRBOVEČKOG PRIGORJA I POLJA, MEĐIMURJA I PODRAVINE.

Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa: PLES, TAMBURE ili TRADICIJSKA GLAZBALA.

Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole folklora je prof. Andrija Ivančan, ujedno voditelj i plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün, uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail: lucija.starcevic@matis.hr najkasnije do 10. prosinca 2025. godine.

HMI je omogućila i Hrvatima izvan Republike Hrvatske oslobođenje od plaćanja školarine na temelju odobrene pisane zamolbe njihove kulturne zajednice ili udruge. Zamolbu za oslobođenje molimo da pošaljete najkasnije do 10. prosinca 2025. godine.

Cijena školarine iznosi 90 eura, te se ona uplaćuje po dobivenom računu od Hrvatske matice iseljenika i mora biti plaćena prije početka Škole.

Smještaj s punim pansionom organiziran je putem jednostavne nabave za sve sudionike u Hotelu Panonia u Sisku. Hotel ne morate kontaktirati sami. Cijena punog pansiona s noćenjem (pdv uključen) iznosi 52,94 eura po danu po osobi. Plaćanje smještaja vrše sami polaznici unaprijed na osnovi predračuna koji se može tražiti izravno od Hotela na recepcija@hotel-panonija.hr ili u samom Hoselu plaćanjem na recepciji.

Broj mjesta je ograničen.

Veselimo se vašem dolasku!