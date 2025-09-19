NAJAVA: Svetkovina sv. Jeronima 30. rujna 2025. u Rimu

Liturgijsko slavlje u Rimu započet će u utorak u 18.30 sati

Hrvatska rimska zajednica proslavit će svetkovinu sv. Jeronima, nebeskog zaštitnika Papinskog hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve sv. Jeronima, liturgijskim slavljem u crkvi sv. Jeronima u Rimu u utorak 30. rujna 2025. u 18.30 sati.

Sv. Misu predvodi i propovijeda p. Mihály Szentmártoni, SJ, bivši duhovnik Zavoda i profesor emeritus Papinskog sveučilišta Gregorijana u prigodi 50. obljetnice svećeničkog ređenja.

O sv. Jeronimu

Rođen je oko 347. godine u gradu Stridonu. Poznat je kao crkveni naučitelj, teolog, pustinjak i prevoditelj Biblije na latinski jezik. Prema legendi, često se prikazuje s lavom jer mu je, navodno, izvadio trn iz noge, što je postalo simbol njegovog života i rada. Nakon školovanja u Rimu i putovanja na Istok gdje je živio asketskim životom, bio je tajnik pape Damaza I., a nakon smrti pape preselio se u Betlehem gdje je proveo ostatak života u pustinji i posvetio se prevođenju svetih knjiga s hebrejskog izvornika i na pisanje komentara pojedinim knjigama. Umro je u Betlehemu 420. godine.