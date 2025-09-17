NAJAVA: Proslava 130. obljetnice The Anchor Benevolent Society, Inc. Astoria

POVIJEST DRUŠTVA

THE ANCHOR BENEVOLENT SOCIETY, INC. ASTORIA NY (Austrijsko dobrotvorno društvo Brooklyna, New York)

Društvo su 1895. godine osnovali imigranti sjevernojadranskih otoka – Cresa, Lošinja, Unija, Krka i Istre. Prvi član i osnivač bio je Mark Gladulić s Lošinja. Imao je san i želju pomagati svojim sunarodnjacima koji su došli u Ameriku – zemlju obećanja i prilika – u potrazi za boljim životom za sebe i svoje obitelji koje su ostavili u staroj domovini, tadašnjoj Austriji.

Ubrzo su mu se pridružili prijatelji Peter Larkin, Fred Harabalja, Andrea Nicolich, Andrew Vlakancich, Domenick Kucich i Anton Vlacancich. Ovi su ljudi nastavili pružati podršku i zajedništvo svojim prijateljima te su ubrzo postali velika skupina volontera. Većina ih je živjela zajedno u radničkim kućama u Brooklynu i Astoriji. Bili su usamljeni u novoj zemlji, suočeni s nepoznatom okolinom i jezikom, a trebala im je financijska i emocionalna potpora. Većinom su radili kao radnici na tegljačima ili kao lučki radnici u njujorškoj luci.

Dana 9. studenoga 1896. država New York službeno ih je priznala te su postali konstituirana organizacija pod nazivom “Austrian Benevolent Society of Brooklyn, #3”. Njihov je jedini cilj bio pomagati članovima u svim slučajevima bolesti i nesreće.

Statut i pravilnik izrađeni su na engleskom i hrvatskom jeziku. Dužnosnici su birani u sljedećim zvanjima: predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik, pomoćni tajnik, vratar, tri člana upravnog odbora, nadzornik, dva barjaktara i predsjednik bolesničkog odbora. Svi dužnosnici morali su biti pošteni ljudi koji će Društvo voditi ispravno i čestito.

Ako je muškarac želio postati član, morao je biti:

– „dobrog karaktera, tj. pristojan i pošten Austrijanac ili sin Austrijanca“ – danas hrvatskog podrijetla,

– „dobrog zdravlja, starosti ne veće od 50 i ne manje od 18 godina“

Svaki je član prije prijema morao biti preporučen od postojećeg člana, pregledan od liječnika Društva i zatim prisegnuti pred predsjednikom. Svi su članovi bili oslovljavani kao „BRAĆA“. Društvo je postalo „Majka“ društvo svim sunarodnjacima toga vremena.

Članarine i beneficije:

Ulazne pristojbe: od 3 do 8 dolara, ovisno o dobi.

Mjesečna članarina: 50 centi.

Za dug veći od 1,50 dolara član je gubio prava.

Novčane kazne: od 25 centi do 5 dolara.

Svaki član plaćao je 1 dolar godišnje za liječničke usluge.

Bolovanja: 6 dolara tjedno do 13 tjedana godišnje.

Smrtni troškovi: 75 dolara (u Americi), odnosno 75 forinti u Austriji/Hrvatskoj.

Društvo je kupilo grobna mjesta u Calvary groblju. Organizacija pogreba bila je detaljno propisana – uključujući vijenac, kočije i osam članova-nosača. Godine 1918. pravilnik je izmijenjen: članarina je povećana, a bolovanja i smrtne potpore usklađene s tadašnjim uvjetima.

Tijekom postojanja „Austrijskog dobrotvornog društva“ ukupno se pridružilo 178 članova, a Društvo su vodili predsjednici: Mark Gladulić, John A. Kucich (dva mandata), Anthony Sucich (dva mandata), William Kucich, Anthony G. Santich, Horace Larkin, Nick Marin i Domenick Kucich.

Kako su se mijenjale državne granice, 18. lipnja 1948. ime je promijenjeno u THE ANCHOR BENEVOLENT SOCIETY, INC. Od tada do danas pravila su prilagođavana vremenu, beneficije povećane, a kupljena su i dodatna grobna mjesta. Sastanci su se održavali u Astoriji (Bohemian Hall, Kucichev bar – današnji Istria Club, Lincoln Hall – današnja bolnica Mount Sinai). Na sastancima su se smjela koristiti samo engleski i hrvatski jezik.

Društvo je i dalje organiziralo piknike i plesove, a sredstva od društvenih aktivnosti bila su odvojena od fondova za bolest i smrt.

1970. godine proslavljena je 75. obljetnica u Astoria Manoru.

1993. godine odobreno je članstvo ženama, a već 1994. pridružilo se 16 članica.

1995. godine izabrana je prva predsjednica – Ines Kucich, koja vodi Društvo sve do danas. Iste godine proslavljena je i 100. obljetnica.

Od tada su proslavljene i 105., 110., 115. i 120. obljetnica.

Danas Društvo okuplja članove iz mjesta: Stivan, Vrana, Orlec, Belej, Sbišina, Martinšćica, Miholašćica, Mali Lošinj, Lovran, Labin, Krk i Sv. Anton. Najmlađi članovi imaju 20, a najstariji 93 godine.

Zahvaljujući predanom radu svih predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika, zapisničara, članova bolesničkog odbora i vjernih članova, Društvo već 130 godina čuva svoju misiju i vrijednosti.

Godine 2025. s ponosom slavimo ovu značajnu obljetnicu i potičemo mlađe generacije da nam se pridruže i nastave snove i želje naših djedova, kako bi Društvo ostalo snažno i idućih 130 godina.

The Anchor Benevolent Society Inc. dosegnulo je ovu prekretnicu zahvaljujući lojalnosti, suradnji, marljivosti i, iznad svega, snažnoj baštini i vrijednostima svojih članova.

S ponosom i čašću što sam predsjednica The Anchor Benevolent Society, Inc., upućujem najbolje želje za plodnu, uspješnu i bogatu budućnost.

SRETNA OBLJETNICA THE ANCHOR BENEVOLENT SOCIETY INC. I NJEZINIM ČLANOVIMA!!!

Ines Kucich, predsjednica

