NAJAVA: Proslava 130. obljetnice The Anchor Benevolent Society, Inc. Astoria

Društvo su 1895. godine osnovali iseljenici sjevernojadranskih otoka – Cresa, Lošinja, Unija, Krka i Istre , koji su došli u Ameriku u potrazi za boljim životom za sebe i svoje obitelji koje su ostavili u staroj domovini, tadašnjoj Austriji.

The Anchor Benevolent Society, Inc. iz Astorije (New York) će ove godine obilježiti 130 godina svoga postojanja. Proslava će se održati 18. listopada 2025. u New Yorku, a započeti će svečanom svetom misom koju će koncelebrirati krčki biskup Ivica Petanjak s voditeljem katoličke misije Astoria don Sašom Ilijić. Program će se nastaviti uz tradicionalna slavlja i druženje članova, prijatelja i poštovatelja Društva.

Ovo Društvo, koje su 1895. godine osnovali iseljenici s otoka Cresa, Lošinja, Unija, Krka i iz Istre, jedno je od najstarijih iseljeničkih društava u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom više od jednog stoljeća postojanja, društvo je bilo oslonac brojnim naraštajima naših iseljenika, pružajući im potporu u teškim životnim trenucima, ali i čuvajući zajedništvo, običaje i hrvatski identitet.

Danas, 130 godina nakon osnutka, The Anchor Benevolent Society i dalje okuplja potomke naših iseljenika te s ponosom prenosi vrijednosti solidarnosti, međusobne pomoći i ljubavi prema domovini na nove generacije.

Predsjednica Društva je Ines Kucich koja je 1995. godine izabrana kao prva žena na čelu Društva i uspješno ga vodi sve do danas.

Predsjednica Ines Kucich i dopredsjednik Eugene Kuljanic
Mariana Maver, Pero Vlakancich i Mariangela Toich

POVIJEST DRUŠTVA

THE ANCHOR BENEVOLENT SOCIETY, INC. ASTORIA NY (Austrijsko dobrotvorno društvo Brooklyna, New York)

Društvo su 1895. godine osnovali imigranti sjevernojadranskih otoka – Cresa, Lošinja, Unija, Krka i Istre. Prvi član i osnivač bio je Mark Gladulić s Lošinja. Imao je san i želju pomagati svojim sunarodnjacima koji su došli u Ameriku – zemlju obećanja i prilika – u potrazi za boljim životom za sebe i svoje obitelji koje su ostavili u staroj domovini, tadašnjoj Austriji.

Ubrzo su mu se pridružili prijatelji Peter Larkin, Fred Harabalja, Andrea Nicolich, Andrew Vlakancich, Domenick Kucich i Anton Vlacancich. Ovi su ljudi nastavili pružati podršku i zajedništvo svojim prijateljima te su ubrzo postali velika skupina volontera. Većina ih je živjela zajedno u radničkim kućama u Brooklynu i Astoriji. Bili su usamljeni u novoj zemlji, suočeni s nepoznatom okolinom i jezikom, a trebala im je financijska i emocionalna potpora. Većinom su radili kao radnici na tegljačima ili kao lučki radnici u njujorškoj luci.

Dana 9. studenoga 1896. država New York službeno ih je priznala te su postali konstituirana organizacija pod nazivom “Austrian Benevolent Society of Brooklyn, #3”. Njihov je jedini cilj bio pomagati članovima u svim slučajevima bolesti i nesreće.

Statut i pravilnik izrađeni su na engleskom i hrvatskom jeziku. Dužnosnici su birani u sljedećim zvanjima: predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik, pomoćni tajnik, vratar, tri člana upravnog odbora, nadzornik, dva barjaktara i predsjednik bolesničkog odbora. Svi dužnosnici morali su biti pošteni ljudi koji će Društvo voditi ispravno i čestito.

Ako je muškarac želio postati član, morao je biti:
– „dobrog karaktera, tj. pristojan i pošten Austrijanac ili sin Austrijanca“ – danas hrvatskog podrijetla,
– „dobrog zdravlja, starosti ne veće od 50 i ne manje od 18 godina“

Svaki je član prije prijema morao biti preporučen od postojećeg člana, pregledan od liječnika Društva i zatim prisegnuti pred predsjednikom. Svi su članovi bili oslovljavani kao „BRAĆA“. Društvo je postalo „Majka“ društvo svim sunarodnjacima toga vremena.

Članarine i beneficije:
Ulazne pristojbe: od 3 do 8 dolara, ovisno o dobi.
Mjesečna članarina: 50 centi.
Za dug veći od 1,50 dolara član je gubio prava.
Novčane kazne: od 25 centi do 5 dolara.
Svaki član plaćao je 1 dolar godišnje za liječničke usluge.
Bolovanja: 6 dolara tjedno do 13 tjedana godišnje.
Smrtni troškovi: 75 dolara (u Americi), odnosno 75 forinti u Austriji/Hrvatskoj.

Društvo je kupilo grobna mjesta u Calvary groblju. Organizacija pogreba bila je detaljno propisana – uključujući vijenac, kočije i osam članova-nosača. Godine 1918. pravilnik je izmijenjen: članarina je povećana, a bolovanja i smrtne potpore usklađene s tadašnjim uvjetima.

Tijekom postojanja „Austrijskog dobrotvornog društva“ ukupno se pridružilo 178 članova, a Društvo su vodili predsjednici: Mark Gladulić, John A. Kucich (dva mandata), Anthony Sucich (dva mandata), William Kucich, Anthony G. Santich, Horace Larkin, Nick Marin i Domenick Kucich.

Kako su se mijenjale državne granice, 18. lipnja 1948. ime je promijenjeno u THE ANCHOR BENEVOLENT SOCIETY, INC. Od tada do danas pravila su prilagođavana vremenu, beneficije povećane, a kupljena su i dodatna grobna mjesta. Sastanci su se održavali u Astoriji (Bohemian Hall, Kucichev bar – današnji Istria Club, Lincoln Hall – današnja bolnica Mount Sinai). Na sastancima su se smjela koristiti samo engleski i hrvatski jezik.

Društvo je i dalje organiziralo piknike i plesove, a sredstva od društvenih aktivnosti bila su odvojena od fondova za bolest i smrt.

1970. godine proslavljena je 75. obljetnica u Astoria Manoru.
1993. godine odobreno je članstvo ženama, a već 1994. pridružilo se 16 članica.
1995. godine izabrana je prva predsjednica – Ines Kucich, koja vodi Društvo sve do danas. Iste godine proslavljena je i 100. obljetnica.
Od tada su proslavljene i 105., 110., 115. i 120. obljetnica.

Danas Društvo okuplja članove iz mjesta: Stivan, Vrana, Orlec, Belej, Sbišina, Martinšćica, Miholašćica, Mali Lošinj, Lovran, Labin, Krk i Sv. Anton. Najmlađi članovi imaju 20, a najstariji 93 godine.

Zahvaljujući predanom radu svih predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika, zapisničara, članova bolesničkog odbora i vjernih članova, Društvo već 130 godina čuva svoju misiju i vrijednosti.

Godine 2025. s ponosom slavimo ovu značajnu obljetnicu i potičemo mlađe generacije da nam se pridruže i nastave snove i želje naših djedova, kako bi Društvo ostalo snažno i idućih 130 godina.

The Anchor Benevolent Society Inc. dosegnulo je ovu prekretnicu zahvaljujući lojalnosti, suradnji, marljivosti i, iznad svega, snažnoj baštini i vrijednostima svojih članova.

S ponosom i čašću što sam predsjednica The Anchor Benevolent Society, Inc., upućujem najbolje želje za plodnu, uspješnu i bogatu budućnost.

SRETNA OBLJETNICA THE ANCHOR BENEVOLENT SOCIETY INC. I NJEZINIM ČLANOVIMA!!!

Ines Kucich, predsjednica

