NAJAVA: Promocija knjiga Radovana Tadeja u Zlobinu

Hrvatska matica iseljenika – podružnica Rijeka poziva vas na promociju dviju knjiga poznatog pjesnika i publicista Radovana Tadeja: „Josip Marohnić – prvi pjesnik iseljene Hrvatske“ i „Rič na rič – čakavski glosarij“.

Predstavljanje će se održati u subotu, 29. studenoga 2025. godine u 17 sati u Zlobinu, kbr. 43 (prostor nekadašnje gostionice „Na Fili“).

O izdanjima će govoriti sam autor djela, potom Franjo Butorac urednik i nakladnik Kvarner, te Vlasta Sušanj-Kapeš i Marina Hajdinić, članice uređivačkog odbora, kao i Tomislav Vodička iz Instituta za istraživanje migracija.

Program će obogatiti i glazbeni nastup Dragice Kolombo, Alena Polića i Zorana Papića-Pape. Događaj se održava uz podršku Lidije i Vladimira Tadeja te Mjesnog odbora Zlobin.