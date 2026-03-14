NAJAVA: „Povratnički potencijali“ – Zadar domaćin rasprave o povratku hrvatskih iseljenika



Institut za istraživanje migracija i Grad Zadar organiziraju okrugli „Povratnički potencijali“, posvećen raspravi o mogućnostima poticanja povratka hrvatskih iseljenika te o društvenim, gospodarskim i razvojnim potencijalima povratnika i dijaspore. Okrugli stol održat će se u Zadru 17. ožujka 2026. u 12 sati u koncertnoj dvorani braće Bersa, Kneževa palača.

Program skupa obuhvaća tri tematske cjeline:

Institucionalni i javnopolitički okvir poticanja povratnih migracija

Šime Erlić, univ. spec. oec., gradonačelnik Grada Zadra

prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova

dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta za istraživanje migracija

izv. prof. dr. sc. Ivana Lončar, prorektorica za kvalitetu i cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zadru

Povratnički potencijali dijaspore u kontekstu suvremenih migracijskih procesa

dr. sc. Maria Florencia Luchetti, Institut za istraživanje migracija

dr. sc. Natasha Kathleen Ružić, Institut za istraživanje migracija

dr. sc. Nikola Šimunić, Institut za istraživanje migracija

Povratak kao razvojna politika – iskustva i prakse

Albert Anthony Božulić (Sjedinjene Američke Države)

Vesna-Maria Deša (Australija)

Ornella Cardaci (Argentina)

Raspravu će moderirati dr. sc. Petar Bilobrk iz Instituta za istraživanje migracija.