NAJAVA: „Povratnički potencijali“ – Zadar domaćin rasprave o povratku hrvatskih iseljenika

Institut za istraživanje migracija i Grad Zadar organiziraju okrugli „Povratnički potencijali“, posvećen raspravi o mogućnostima poticanja povratka hrvatskih iseljenika te o društvenim, gospodarskim i razvojnim potencijalima povratnika i dijaspore. Okrugli stol održat će se u Zadru 17. ožujka 2026. u 12 sati u koncertnoj dvorani braće Bersa, Kneževa palača.

Program skupa obuhvaća tri tematske cjeline:

Institucionalni i javnopolitički okvir poticanja povratnih migracija

  • Šime Erlić, univ. spec. oec., gradonačelnik Grada Zadra
  • prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova
  • dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta za istraživanje migracija
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Lončar, prorektorica za kvalitetu i cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zadru

Povratnički potencijali dijaspore u kontekstu suvremenih migracijskih procesa

  • dr. sc. Maria Florencia Luchetti, Institut za istraživanje migracija
  • dr. sc. Natasha Kathleen Ružić, Institut za istraživanje migracija
  • dr. sc. Nikola Šimunić, Institut za istraživanje migracija

Povratak kao razvojna politika – iskustva i prakse

  • Albert Anthony Božulić (Sjedinjene Američke Države)
  • Vesna-Maria Deša (Australija)
  • Ornella Cardaci (Argentina)

Raspravu će moderirati dr. sc. Petar Bilobrk iz Instituta za istraživanje migracija.

