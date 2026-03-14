NAJAVA: „Povratnički potencijali“ – Zadar domaćin rasprave o povratku hrvatskih iseljenika

Institut za istraživanje migracija i Grad Zadar organiziraju okrugli „Povratnički potencijali“, posvećen raspravi o mogućnostima poticanja povratka hrvatskih iseljenika te o društvenim, gospodarskim i razvojnim potencijalima povratnika i dijaspore. Okrugli stol održat će se u Zadru 17. ožujka 2026. u 12 sati u koncertnoj dvorani braće Bersa, Kneževa palača.
Program skupa obuhvaća tri tematske cjeline:
Institucionalni i javnopolitički okvir poticanja povratnih migracija
- Šime Erlić, univ. spec. oec., gradonačelnik Grada Zadra
- prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova
- dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta za istraživanje migracija
- izv. prof. dr. sc. Ivana Lončar, prorektorica za kvalitetu i cjeloživotno učenje Sveučilišta u Zadru
Povratnički potencijali dijaspore u kontekstu suvremenih migracijskih procesa
- dr. sc. Maria Florencia Luchetti, Institut za istraživanje migracija
- dr. sc. Natasha Kathleen Ružić, Institut za istraživanje migracija
- dr. sc. Nikola Šimunić, Institut za istraživanje migracija
Povratak kao razvojna politika – iskustva i prakse
- Albert Anthony Božulić (Sjedinjene Američke Države)
- Vesna-Maria Deša (Australija)
- Ornella Cardaci (Argentina)
Raspravu će moderirati dr. sc. Petar Bilobrk iz Instituta za istraživanje migracija.