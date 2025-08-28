NAJAVA: Koncert dua Vukan i Srđan ispred crkve sv. Vlaha

Koncert organiziraju Hrvatska matica iseljenika-podružnica Dubrovnik, Turistička zajednica Grada Dubrovnika i Klub Dubrovnik Inc. iz New York-a.

Koncert dua Vukan i Srđan održat će se ispred crkve svetoga Vlaha, u petak, 29. kolovoza 2025. u 21 sat.

Ovaj iseljenički gitarski duo već 15-tak godina nastupa zajedno, stalni su članovi i zabavljači te bivši festanjuli Kluba Dubrovnik Inc., iz New York-a.

Prije odlaska u SAD Srđan Gjivoje je svoju glazbenu karijeru započeo u Gradu. Sedamnaest je godina bio čalan FA Linđo, osam godina dua Buco i Srđan te deset godina aktivan član klape Maestral.