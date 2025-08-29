NAJAVA: Izložba o Ameliji Batistich u Gradskom muzeju Makarska

Izložba o životu i stvaralaštvu novozelandske književnice hrvatskog podrijetla organizirana je u suradnji sa splitskom podružnicom Hrvatske matice iseljenika te pod pokroviteljstvom Grada Makarske.

U Gradskom muzeju Makarska otvara se izložba „See What We Are Making For You!“ o životu i djelu novozelandske književnice hrvatskih korijena Ameliji Batistich. Otvorenje izložbe će se održati u srijedu, 3. rujna 2025. u 19 sati u izložbenom prostoru Gradskog muzeja Makarska (Prostor Rezidencije) na Kačićevom trgu. Izložba je organizirana u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika Podružnicom Split te pod pokroviteljstvom Grada Makarske.

Amelia Batistich (1915.-2004.) poznata je novozelandska spisateljica koja pripada drugoj generaciji hrvatskih doseljenika na Novi Zeland. Objavila je preko 300 priča i knjiga koje su dale glas brojnim manjinama s Novog Zelanda, ponajviše Dalmatincima te Maorima.

Značajan dio svog književnog stvaralaštva posvetila je dalmatinskoj baštini i životu hrvatskog iseljeništva. Svoju prvu zbirku An Olive Tree in Dalmatia objavila je 1963. godine. U romanima Pjevaj vilo u planini i Another Mountain, Another Song prikazala je istovremenu potragu za novozelandskim identitetom te prihvaćanjem vlastitog, hrvatskog (dalmatinskog) podrijetla.

Dobitnica je više nagrada za književnost, među kojima se ističe Queen’s Service Medal (1997), a romanom Pjevaj vilo u planini 1981. godine je pobijedila na međunarodnom natječaju za pisce u iseljeništvu Matice iseljenika Hrvatske.

Autorica izložbe je dr. sc. Nina Nola, profesorica engleske i talijanske književnosti s Novog Zelanda, koja je svoj istraživački rad posvetila stvaralaštvu Amelije Batistich i iseljeničkoj književnosti. Inače, i autorica Nola svoje korijene vuče iz Dalmacije odnosno Podgore s očeve te Starog Grada na Hvaru s majčine strane. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika ova izložba održana je u rujnu prošle godine u Zagrebu povodom 20. obljetnice smrti književnice Amelije Batistich. Ove godine, izložba prigodno stiže u Makarsku odakle je brojno stanovništvo tijekom 20. stoljeća, u potrazi za boljim životom, odselilo na Novi Zeland.

Izložbu o književnici koja je snažnim i empatičnim glasom pisala o i s društvene margine, razgledajte do 17. rujna 2025..