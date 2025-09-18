NAJAVA: Folklorna baština Splita u srcu Mađarske

Turneja ansambla Jedinstvo povezuje Hrvate iz domovine i iseljeništva kroz pjesmu, ples i tradiciju.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split i Splitsko dalmatinska županija u suradnji i uz potporu lokalnih hrvatskih samouprava u Mađarskoj i Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, s ciljem promoviranja bogate kulturne baštine Splita i Splitsko-dalmatinske županije, upriličili su TURNEJU renomiranog i autentičnog promotora hrvatske baštine – FOLKLORNOG ANSAMBLA JEDINSTVO iz Splita. Namjera je i takvim programima još čvršće povezati matičnu državu s hrvatskom zajednicom koja živi i prebiva u Mađarskoj, jer identitetska baština stvara neraskidive veze naših sunarodnjaka diljem svijeta. Ovom specifičnom turnejom geografski se povezuju prostori Mađarske od istoka do zapada u kojima živi i identitetski egzistira hrvatski čovjek.

Turneja započinje 20. rujna u Pečuhu, na glavnom gradskom trgu u sklopu folklorne manifestacije „DOBRO DOŠLI NAŠI MILI GOSTI“ u organizaciji kulturno umjetničkog društva TANAC iz Pečuha, postojanog čuvara hrvatske kulturne tradicijske baštine.

Program u Budimpešti započinje plesnim koncertom u utorak, 23. rujna, s početkom u 18:00 sati, u Bugarskom kulturnom centru, gdje se uvriježeno održavaju glavni programi svih nacionalnih manjina u Budimpešti. Uz predstavnike diplomatskog zbora akreditiranog u Mađarskoj, koncertu će nazočiti i brojni prijatelji hrvatske kulture baštine, kao i Hrvati iz Budimpešte.

U srijedu, 24. rujna, s početkom u 11:00 sati, u Botaničkom vrtu Sveučilišta ELTE, veleposlanstvo će upriličiti tradicionalni ‘DAN SMOKVE’, gdje će ujedno biti promovirani proizvodi od smokve, proizvođača i poljoprivrednika s prostora Splitsko dalmatinske županije. Promociju hrvatskih gastronomskih delicija, koreografski će obogatiti FOLKLORNI ANSAMBL JEDINSTVO, čime se sinergijski predstavlja naša Županija kroz svoju gastronomsku i kulturnu identifikaciju.

Navečer istoga dana, u obližnjem turističkom gradiću Etyek, na poziv gradonačelnika, članovi FOLKLORNOG ANSAMBLA JEDINSTVO nastupiti će na prigodnoj HRVATSKOJ VEČERI u prestižnom lokalnom restoranu, uz delicije dalmatinske kuhinje.

Sadržajna turneja potom se seli u Gradišće, u gradove Sopron i Koljnof, u sklopu programa „NARODNOSNA GALA“, gdje će Folklorna grupa „KOLJNOF“ zajedno s gostima iz Splita u Kulturnom centru LISZT FERENC u Sopronu u 19:00 h, 26. rujna održati završni koncert.

Bogatstvo u različitosti – ljepota u zajedništvu, svojevrsni je moto ovog sadržajnog programa, kojim se povezuje raseljena i domovinska Hrvatska, povijesni prostori nastana i migracija hrvatskog čovjeka s Maticom zemljom, čime se kontinuirano promovira identitetska spoznaja o narodu i zemlji – kulturi i baštini; odnosno svemu onome što ga čini specifičnim i prepoznatljivim na geografskoj karti Svijeta.