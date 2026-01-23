NAJAVA: 4. Večer hrvatskih povratnika

Udruga Hrvatska uzdanica i Hrvatska matica iseljenika, uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, nastavljaju tradiciju okupljanja hrvatskih povratnika i iseljenika s ciljem jačanja zajedništva, suradnje i povezanosti s domovinom.



Udruga Hrvatska uzdanica i Hrvatska matica iseljenika, uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, organiziraju 4. Večer hrvatskih povratnika , koja će se održati u petak, 6. veljače 2026. godine , s početkom u 19:00 sati u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu. Visoki prokrovitelj Večeri je Vlada Republike Hrvatske.

Vođeni idejom ponovnog susreta te željom stvaranja tradicije okupljanja povratnika, iseljenika i njihovih prijatelja, pozivamo Vas da nam se pridružite na ovom druženju uz svečanu večeru, kulturno zabavni program uz

tamburaški sastav Kas iz Osijeka i goste i znenađenja.

Ovakvi susreti okupljaju povratnike svih generacija te su prilika za jačanje postojećih veza, ali i za stvaranje novih veza u akademskom, kulturnom, poslovnom i gospodarskom području. Isto tako dolazi i do povezivanja pojedinaca kao i čitavih obitelji. Svaka pozitivna prakse i primjer povratnika koji su u Hrvatskoj ostvarili osobni i poslovni uspjeh snažan su motiv za još odlučniji povratak i ostalih naših ljudi u domovinu.

Za sve informacije i ulaznice možete se javiti:

– Hrvatska uzdanica; e-mail: hr.uzdanica@gmail.com; tel. +385 95 848 2871 Tena Vujčić

– Hrvatska matica iseljenika; e-mail: matica@matis.hr; tel. +385 99 733 4743 Snježana Radoš



Veselimo se Vašem dolasku i zajedničkom druženju!

