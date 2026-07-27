NAJAVA: 31. Forum hrvatske nacionalne manjine

Forum hrvatskih manjina godišnji je stručni skup koji organizira Hrvatska matica iseljenika, a okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz 12 europskih država: Austrije, Bugarske, Crne Gore, Češke, Italije, Kosova, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije.

Forum je mjesto susreta, dijaloga i razmjene iskustava o položaju hrvatskih manjina u Europi te o izazovima i mogućnostima s kojima se zajednice susreću u svakodnevnom djelovanju. Kroz stručna izlaganja i rasprave obrađuju se teme vezane uz manjinska prava, organiziranost zajednica, odgoj i obrazovanje, očuvanje jezika i kulture, medije, djelovanje Crkve, procese integracije i asimilacije te suradnju s Republikom Hrvatskom.

Posebna pozornost posvećuje se pitanjima identiteta hrvatskih zajednica izvan domovine, njihovoj povijesti, kulturnoj baštini i suvremenom društvenom položaju. Forum tako predstavlja važan prostor za promišljanje načina očuvanja i razvoja hrvatske manjinske zajednice u europskom okruženju.

Tema 31. Foruma hrvatske manjine:

Mladi i djeca – budućnost hrvatskih manjinskih zajednica

Ovogodišnji Forum hrvatske nacionalne manjine posvećen je djeci i mladima kao ključnim nositeljima budućnosti hrvatskih manjinskih zajednica u Europi. U vremenu sve izraženijih migracija, asimilacijskih procesa i promjena načina života, očuvanje jezika, kulture i osjećaja pripadnosti među mlađim generacijama postaje jedno od najvažnijih pitanja opstanka hrvatskih manjinskih zajednica.

Forum želi otvoriti prostor za razmjenu iskustava, primjera dobre prakse i novih pristupa radu s djecom i mladima u hrvatskim manjinskim zajednicama. Poseban naglasak stavlja se na ulogu obrazovanja, jezika, kulturne baštine, folklora, slobodnog vremena i suvremenih oblika okupljanja mladih u očuvanju identiteta i jačanju zajedništva.

Kroz stručna izlaganja, panel-rasprave i primjere iz različitih europskih država sudionici će promišljati o načinima kako mlade potaknuti na aktivno uključivanje u život zajednice te kako hrvatske manjinske organizacije mogu odgovoriti na potrebe novih generacija.