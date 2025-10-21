NAJAVA: 30. Forum hrvatske nacionalne manjine

Trideseti Forum hrvatske nacionalne manjine okupit će predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz dvanaest europskih zemalja, stručnjake i kulturne djelatnike koji će raspraviti o ulozi knjižnica i digitalnih mreža u očuvanju jezika, kulture i identiteta Hrvata izvan domovine.

Hrvatska matica iseljenika organizira 30. Forum hrvatske nacionalne manjine koji će se održati u petak, 5. prosinca 2025. u Zagrebu pod naslovom „Knjižnice i društvene mreže hrvatske manjine u europskome susjedstvu“.

Ciljevi Foruma na temu: analizirati suvremene prakse u izgradnji identiteta knjižnice hrvatske manjinske zajednice te donijeti ključne smjernice za dugoročnu izgradnju identiteta/profila hrvatske manjinske knjižnice digitalne epohe, temeljem holističkoga pristupa različitih društvenih dionika s obje strane granice, korisnika i knjižničara bilo u dvojezičnim školskim knjižnicama bilo u narodnim, sveučilišnim, specijalnim ili nacionalnim knjižnicama 12 zemalja srednje i jugoistočne Europe, gdje stoljećima u višejezičnome okružju živi hrvatska nacionalna manjina.

Forum je središnje mjesto razmjene iskustava, jačanja suradnje i rasprave o aktualnim pitanjima položaja, prava i identiteta hrvatskih manjina u susjednim zemljama, kao i o njihovoj povezanosti s Republikom Hrvatskom. Ovaj tradicionalni godišnji skup okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz 12 europskih država – Austrije, Bugarske, Crne Gore, Češke, Italije, Kosova, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije.

Posebna pozornost bit će posvećena ulozi knjižnica kao čuvarica jezika, kulture i identiteta u digitalnom dobu te važnosti društvenih mreža i novih tehnologija u očuvanju i promicanju hrvatske kulturne baštine izvan domovine.

Sudionici Foruma bit će predstavnici hrvatskih manjinskih zajednica, stručnjaci za kulturu, obrazovanje i medije, te predstavnici nadležnih institucija Republike Hrvatske.