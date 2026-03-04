Mostovi znanja: Brasil i Hrvatska povezani kroz Školu BRACRO

Kroz Školu BRACRO studenti i mladi stručnjaci iz Brazila i Hrvatske razvijaju konkretne projekte koji povezuju akademsku zajednicu, gospodarstvo i diplomaciju te otvaraju nove mogućnosti bilateralne suradnje.

U svijetu 21. stoljeća, koji se sve više suočava s podjelama i udaljavanjem umjesto s globalizacijom, izgradnja čvrstih i ravnopravnih mostova među narodima postaje nužnost. To je osobito važno za zemlje koje, unatoč značajnom potencijalu za suradnju, još uvijek premalo surađuju na ekonomskoj i kulturnoj razini. Upravo iz te vizije rođena je Škola BRACRO za ekonomiju i međunarodne odnose, pionirska inicijativa Trgovačke komore Brazil-Hrvatska (BRACRO), zamišljena kao trajna platforma za stratešku razmjenu između dviju zemalja.

Prvo izdanje Škole, održano u sažetom obliku u listopadu 2025. godine pod nazivom “Brazil i Hrvatska: izgradnja ekonomskih i trgovinskih mostova”, okupilo je sveučilišne studente i mlade istraživače na šest tjedana intenzivnog rada u hibridnom formatu. Cilj je bio jasan i strateški: promicati razmjenu znanja i iskustava, potaknuti institucionalni interes za Hrvatsku, integrirati hrvatsku zajednicu u Brazilu kao aktivnog sudionika te uspostaviti konkretne veze između sveučilišta, institucija i gospodarskog sektora.

U stvari, ono što čini prvo izdanje Škole BRACRO doista posebnim jest njegovo naglasak na primjenu znanja te se zato odlučilo dati sudionicima aktivnija uloga u stvaranju novih ideja i poveznica. Podijeljeni u timove, imali su zadatak osmisliti konkretne projekte s potencijalom da unaprijede odnose između Brazila i Hrvatske. Rezultat tog rada ostao je zabilježen u završnom online predstavljanju u studenom 2025., a sada i u pismenom obliku sa skorom objavom zbornika radova koji svjedoči o kreativnosti, analitičkoj kvaliteti i intelektualnoj predanosti ovih mladih mostograditelja.

Njihovi projekti, objedinjeni u ovoj publikaciji, obuhvaćaju širok spektar tema i predstavljaju putokaz za buduću suradnju. Od ideje o korištenju sporta i Održivih razvojnih ciljeva Ujedinjenih naroda kao alata za diplomaciju „mladih“, preko programa za poticanje inovacija u turizmu i tehnologiji, pa sve do projekata kulturne i trgovinske integracije. Posebno su nas dojmili prijedlozi koji se bave demografskim izazovima, poput onih koji promišljaju strategije za privlačenje kvalificirane radne snage iz Brazila, te oni koji u audiovizualnoj industriji prepoznaju snažan vektor suvremene diplomacije. Tu su i ideje o uspostavi akademske lige za produbljivanje bilateralnih studija te o korištenju obnovljivih izvora energije kao temelja za tehnološku i ekonomsku suradnju.

Znanje izloženo u ovim radovima moći će poslužiti kao vrijedan doprinos tj.osnova za poduzetnike, diplomate i akademike koji žele produbiti partnerstva između Brazila, sa svojom golemom veličinom i potencijalom, i Hrvatske sa svojim strateškim položajem u Europskoj uniji i izvrsnošću u specijaliziranim sektorima.

Ostvarenje ovog projekta ne bi bilo moguće bez podrške Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija su financijska sredstva i institucionalno povjerenje bili temelj za provedbu ovog pothvata. Može se reći da je širenje znanja osnova razvoja dobrih bilateralnih odnosa, a u ovom slučaju je hrvatska zajednica, kroz BRACRO, ukazala na još jedan način jačanja veza, i to s novim partnerima, pretvarajući akademski potencijal brazilskih studenata u stvarni most bilateralne suradnje.

Rekao bih da su Škola BRACRO i ovaj zbornik dokaz su da se odnosi među državama mogu graditi brojkama i ugovorima, ali i kroz međusobno razumijevanje i snažne ljudske veze. S više od 80.000 potomaka Hrvata u Brazilu, ta je veza duboko ukorijenjena, a sada dobiva i svoju modernu, akademsku i gospodarsku nadogradnju. Nadam se da će ovo “povezivanje znanja” biti sjeme novih poslova, razmjena i sve prosperitetnijeg prijateljstva između Brazila i Hrvatske i još jedno polje djelovanja i naše prisutnosti u ovoj najvećoj južnoameričkoj zemlji.