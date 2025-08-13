Mladi iz cijelog svijeta volontirali za očuvanje hrvatske prirodne i kulturne baštine

Eco Heritage Task Force Hrvatske matice iseljenika okupio je mlade hrvatskog podrijetla, u dobi između 18 i 35 godina, iz devet zemalja – Makedonije, Mađarske, Kanade, SAD-a, Velike Britanije, Australije, Novog Zelanda, Argentine i Njemačke.

Program Eco Heritage Task Force, u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, tijekom razdoblja od 28. srpnja do 11. kolovoza 2025. okupio je 24 mlade osobe hrvatskog podrijetla iz devet zemalja — Makedonije, Mađarske, Kanade, SAD-a, Velike Britanije, Australije, Novog Zelanda, Argentine i Njemačke. Sudionici, u dobi između 18 i 35 godina, proveli su dva tjedna punih iskustava kroz volonterski rad, edukativne radionice i kulturnu razmjenu, što im je omogućilo duboku povezanost s prirodom i bogatom hrvatskom tradicijom. Programska voditeljica iz Hrvatske matice iseljenika bila je Sara Marđetko, pratitelj polaznika i voditelj kulinarske radionice bio je Tomislav Jelić, a voditeljica jezične radionice Anja Lovrenščak.

Ovogodišnji program sufinanciran je sredstvima grada Biograda na Moru, osiguravši smještaj, prehranu, izlete, potrebne namirnice za kulinarsku radionicu te prostor za njezino održavanje. Veliku zahvalnost za podršku i gostoprimstvo izražavamo gradonačelniku Ivanu Knezu, čija je potpora bila ključna za uspješan tijek programa.

Programski partner bilo je Ministarstvo demografije i useljeništva koje je osiguralo promotivni materijal; majice, šilterice, termos boce, šalice, ventilatore, bilježnice te knjigu Hrvatska u 30 priča.

Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva sa sudionicima EHTF

Intenzivni rad i bogat kulturni program na Vranskom jezeru

Program je započeo u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, što najbolje opisuju sudionici Marko i Mario iz Makedonije, kojima je ovo treće sudjelovanje na EHTF:

“Prvi dan ispunjen odličnim dojmovima, a pouzdano znamo da nam predstoji odlično izdanje EHTF-a. Upoznali smo se međusobno, mladi iz različitih zemalja već su uspostavili prve kontakte i razmijenili očekivanja.”

Sudionici su obišli centar Biograda na Moru u pratnji stručne i duhovite turističke vodičice koja im je dočarala povijest grada i njegove znamenitosti. Posebno su ih se dojmile priče o hrvatskim vladarima i legendi o “bijelom gradu na moru” koji je dao ime Biogradu. Gradonačelnik Ivan Knez pokazao je ne samo podršku nego i osobnu uključenost, te je, kako su zabilježili sudionici u dnevniku, “osobno posluživao naše goste u lokalnom baru – pravi primjer pristupačnosti i predanosti.”

– Turistički razgled Biograda na moru i susret s gradonačelnikom Ivanom Knezom

Prvog tjedna mladi sudionici svakodnevno su se rano ujutro upućivali na teren oko zaštićenog područja Vranskog jezera, gdje su pod stručnim vodstvom lokalnih stručnjaka vrijedno sudjelovali u praktičnim aktivnostima očuvanja prirode. Kako su zapisali Viktorija iz UK, Emilija iz Njemačke i Lucija iz SAD-a:

“Danas smo se dignuli u ranu zoru da počnemo čistiti Vransko jezero. Dok su neki trgali grane, drugi su pokupljali smeće. Lijepo smo popričali sa ribarima o ribi koje ulove i o Biogradu.”

– Na Vranskom jezeru

– Postavljanje mreža za hvatanje i prstenovanje ptica (Vransko jezero)

Nakon iscrpljujućeg jutarnjeg rada, sudionici su se okupljali na zajedničkim ručkovima gdje su uživali u domaćim jelima, poput tradicionalnog gulaša ili punjenih paprika. Poslijepodne su često provodili na plaži ili u raznim radionicama, primjerice kulinarskim gdje su uz stručno vodstvo pripremali hrvatske specijalitete:

“Poslije ručka ekipa je kuhala tjesteninu s orasima i makom, dok su drugi učili hrvatsku gramatiku i abecedu,” zabilježili su Luka i Kristofer iz Australije.

– Kulinarsku radionicu stručno je vodio Tomislav Jelić,

a Jezičnu radionicu Anja Lovrenščak

Posebnu vrijednost imalo je i gostovanje djelatnika Ministarstva demografije i iseljeništva, koji su održali predavanje o programima povratka Hrvata u domovinu, pružajući sudionicima širi uvid u društvene i demografske politike koje potiču povezivanje iseljenika i potomaka s Hrvatskom.

Rad u školama i vrtiću – doprinos lokalnoj zajednici

Drugi tjedan programa bio je posvećen direktnoj pomoći lokalnim obrazovnim institucijama. Sudionici su volontirali u Osnovnoj i Srednjoj školi u Biogradu na Moru, gdje su s entuzijazmom i predanošću oslikavali i krečili zidove učionica, osvježavajući prostor u kojem svakodnevno borave učenici i nastavnici. U vrtiću su uređivali dvorišni okoliš, farbali drvene igračke, čistili pijesak u pješčaniku i obnavljali ogradu. Ovim aktivnostima dali su svoj konkretan doprinos lokalnoj zajednici, ali i stekli osjećaj odgovornosti i pripadnosti.

„U školi smo brzo završili, pa smo prije ručka imali vremena otići na plažu i malo se okupati,“ navode Eniko i Zsofia iz Mađarske, što potvrđuje i ugodnu atmosferu koja je krasila cijeli program. Tijekom pauza, uz kavu, hrvatske kekse i osvježavajuće napitke, razvijale su se prijateljske veze među polaznicima, a bogat program osim rada pružio je i vrijedne trenutke zajedništva i odmora.

Slobodno vrijeme

Uz radne zadatke, sudionici su iskoristili priliku za izlete u Nacionalne parkove Kornate i Krka, te su u slobodno vrijeme razmjenjivali iskustva na plaži ili u gradskim izlascima. „Navečer smo se svi skupili na terasu, popričali i popili Karlovačko pivo. Neki od nas su čak i otišli u grad pogledati noćni život,“ stoji u zapisima.

– Izlet na Kornate

Posebno emotivan bio je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti koji su sudionici proveli na otoku Pašmanu, kupajući se, šetajući i uživajući u zajedničkom druženju. Izlet su završili ručkom u restoranu. A navečer spektakularnim vatrometom u Biogradu.

Završna svečanost

Završnoj svečanosti prisustvovao je i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas koji je pozdravio sve sudionike i istaknuo važnost održavanja programa Eco Heritage Task Force. Ravnatelj Milas podsjetio je kako je i sam nekada bio sudionik ovog projekta, naglašavajući njegov značaj za očuvanje kulturne baštine i povezivanje mladih Hrvata diljem svijeta. Njegov dolazak i obraćanje dodatno su obogatili završni događaj i potvrdili važnost kontinuiranog ulaganja u buduće generacije.

– Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas prisustvovao je završnoj svečanosti EHTF 2025.

Koliko je emotivan bio zadnji dan programa, kad su Daniela iz Australije i Viktorija iz Engleske opisale svoj oproštaj:

“Imali smo ludo snimanje za Instagram, pjevali, glumili, čitali poeziju i rušili slike. Večera je bila u našoj najslađoj konobi, hrana izvrsna, a pića u izobilju. Našoj noći pridružila se i klapa koja ju je učinila tisuću puta ljepšom. Tomislav, Anja i Sara nisu mogli prestati plakati cijelu noć. Bravo svima!”

Svaki dan zabilježen u dnevnicima i na društvenim mrežama

Sudionici su svaki dan bilježili svoja iskustva u dnevnicima koji su se uz fotografije i video zapise redovno dijelili na Facebook stranici programa. Ovaj osobni pristup pružio je širu sliku dojmljivih trenutaka i osjećaja koji su obilježili cijelu volontersku avanturu.

Eco Heritage Task Force Hrvatske matice iseljenika pokazao se kao izvanredan projekt koji povezuje mlade iz iseljeništva s domovinom kroz aktivan rad, obrazovanje i druženje. Ovaj program ne samo da potiče zaštitu okoliša, već i njeguje osjećaj zajedništva, pripadnosti i kulturnog dijaloga među budućim generacijama.