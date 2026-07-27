Mladi Hrvati iz Kanade u posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji

Programski posjet ostvaren u okviru suradnje Hrvatske matice iseljenika i Splitsko-dalmatinske županije mladim je članovima hrvatske zajednice iz Kanade omogućio neposredno upoznavanje hrvatske povijesti, baštine i kulturnog nasljeđa.

Polaznici hrvatske nastave u Ontariju (Kanada), zajedno sa svojim roditeljima, te članovi Folklornog ansambla „Dubrovnik“ iz Londona i St. Thomasa (Ontario, Kanada), ukupno oko 50 sudionika, u razdoblju od 20. do 24. srpnja programski su boravili u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uz Splitsko-dalmatinsku županiju domaćin im je bila i splitska podružnica Hrvatske matice iseljenika. Projekt obrazovno-edukacijskog putovanja Hrvata iz Kanade podupro je i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U sklopu programa sudionici su posjetili Zagreb, Mariju Bistricu, Osijek, Vukovar i Šibenik, dok su u Splitsko-dalmatinskoj županiji obišli Trogir, Split (Arheološki muzej u Splitu) te tvrđavu Klis.

Sporazum o suradnji Hrvatske matice iseljenika i Splitsko-dalmatinske županije, zaključen krajem prošle godine, kroz ovaj je program još jednom potvrdio svoju sinergijsku i kohezivnu vrijednost. Kroz projekte „Povratak korijenima“ i „Ovdje povijest nije šutjela“ hrvatsko se iseljeništvo susreće s nacionalnim, kulturnim i identitetskim izvorima svoje domovine.

Inicijativa Hrvatske škole i Folklornog ansambla „Dubrovnik“, kao i sam projekt „FA Dubrovnik“, vrijedan je primjer kako se kroz obrazovne, kulturne i društvene programe dodatno jača povezanost domovinske i iseljene Hrvatske te mladim naraštajima pruža prilika da upoznaju svoje korijene i izgrade još snažniju vezu s Hrvatskom.

Posebno je vrijedna i brojnost djece koja su sudjelovala u programu zajedno sa svojim obiteljima, čime je ovom programskom putovanju dana i snažna demografska dimenzija.

U velikoj dvorani Splitsko-dalmatinske županije župan Blaženko Boban primio je 21. srpnja brojnu delegaciju sunarodnjaka iz Kanade. Prijemu su, uz župana, nazočili resorni pročelnici Željko Primorac i Tomislav Đonlić te voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta. Posebnu pozornost privukla su tri bračna para druge i treće generacije hrvatskih iseljenika sa svojih trinaestero djece.

Prijemu su nazočili i službenici Splitsko-dalmatinske županije te brojni predstavnici medija.

Hrvatsku zajednicu iz Kanade predstavljali su predsjednica Folklornog ansambla „Dubrovnik“ i profesorica Hrvatske škole u Londonu (Ontario) Marina Sesar sa suprugom Jozom Sesarom i djecom Matom, Antom, Marijom i Anom; potpredsjednica Folklornog ansambla „Dubrovnik“ i organizatorica Hrvatske škole u Londonu Ana Zovko sa suprugom Ivicom Zovkom i djecom Ivanom, Matom i Milom; te umjetnička voditeljica Folklornog ansambla „Dubrovnik“ Marijana Raić sa suprugom Mikeom Raićem i djecom Antom, Zrinkom, Jurom, Drinom, Petrom i Vidom.

Župan Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo dolaskom gostiju, istaknuvši kako upravo ovakvi susreti potvrđuju važnost ulaganja u hrvatsko iseljeništvo i očuvanje hrvatskog jezika:

„Danas smo imali jedno iznimno lijepo druženje s mladim obiteljima koje nastoje očuvati svoje hrvatske korijene, hrvatski jezik i hrvatski identitet. Proces asimilacije prirodan je u zemljama u kojima naši ljudi žive, zbog čega je važno stvarati prilike da djeca i mladi upoznaju svoju domovinu, njezinu povijest, kulturu i tradiciju. Splitsko-dalmatinska županija ponosna je što može biti dio tog procesa i dati svoj doprinos povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom“, rekao je župan Boban.

Predsjednica Folklornog ansambla „Dubrovnik“ i profesorica Hrvatske škole u Londonu (Ontario) Marina Sesar predstavila je rad hrvatske zajednice koja danas okuplja 14 obitelji i 38 djece.

„Naš glavni cilj je očuvati hrvatski jezik i hrvatski identitet te to prenijeti na mlađe naraštaje. Djelujemo kroz hrvatsku školu, folklornu skupinu i brojne kulturne aktivnosti. Posebno nas veseli što zajednica raste i vjerujemo kako će se u budućnosti uključiti još više mladih hrvatskih obitelji“, istaknula je Sesar.

Voditelj Podružnice Split Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta naglasio je kako upravo ovakvi susreti daju stvarni sadržaj suradnji između institucija.

„Povijest i tradicija ostaju nepotpune ako nisu obogaćene ljudima. Danas smo čuli životne priče koje potvrđuju koliko je snažna povezanost naših iseljenika s Hrvatskom. Posebno je vrijedno vidjeti djecu koja, iako odrastaju na drugom kontinentu, s ponosom govore hrvatski jezik i njeguju hrvatski identitet. Upravo ovakvi programi pokazuju da suradnja Hrvatske matice iseljenika i Splitsko-dalmatinske županije nije samo formalna, nego živi kroz konkretne projekte i ljude“, rekao je Ćaleta.

Posebno valja istaknuti i doprinos koordinatorice hrvatske nastave u Kanadi Ane Bačić, koja je svojim angažmanom pridonijela uspješnoj realizaciji ovoga vrijednog projekta.